¡Genios de la banda! Estevao, favorito para alcanzar el nivel de Eden Hazard y Arjen Robben, mientras los aficionados del Chelsea «no se cansan» del joven prodigio brasileño

Tras destacar con el Palmeiras, Estevao atrajo rápido a varios grandes de Europa. El Chelsea ganó la puja con una oferta que podría llegar a 50 millones de libras (67 millones de dólares).

Tras cumplir 18 años y enfrentarse a los Blues en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, el sudamericano se mudó al oeste de Londres en el verano de 2025. Se esperaba que se adaptara poco a poco a su nuevo entorno.

Sin embargo, las dificultades del Chelsea para mantener la regularidad en la temporada 2025-26 le brindaron oportunidades tempranas, y el joven pronto mostró su valor: marcó ocho goles en 36 partidos. Una lesión en el tendón de la corva truncó su campaña y frustró su sueño de jugar el Mundial con Brasil.