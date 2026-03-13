Gazzetta - Juventus, Vlahovic se decanta por el sí: la renovación podría ser incluso solo por un año

El futuro de Dusan Vlahovic sigue siendo uno de los temas centrales del mercado de fichajes de la Juventus. La larga baja del delantero serbio, fuera de juego desde finales de noviembre y a punto de reincorporarse (aunque no en Udine), no ha traído novedades en cuanto a su posible salida, ya que las distintas opciones (Bayern, Barcelona) se han enfriado.

En la Continassa, el tema se entrelaza con la necesidad de rediseñar el ataque. Volver a partir precisamente de Vlahovic no es una hipótesis que se pueda descartar: el delantero centro, de hecho, volvería a un entorno que conoce y, sobre todo, recuperaría la confianza de Luciano Spalletti, quien antes de la lesión lo había convertido en titular fijo en el puesto de número 9, considerándolo funcional para su sistema de juego, y que ahora está deseando verlo sobre el terreno de juego.