Gazzetta - Juventus, Vlahovic se decanta por el sí: la renovación podría ser incluso solo por un año

Avanzan las negociaciones para la renovación del serbio con los bianconeri: hay novedades sobre la posible duración del contrato

El futuro de Dusan Vlahovic sigue siendo uno de los temas centrales del mercado de fichajes de la Juventus. La larga baja del delantero serbio, fuera de juego desde finales de noviembre y a punto de reincorporarse (aunque no en Udine), no ha traído novedades en cuanto a su posible salida, ya que las distintas opciones (Bayern, Barcelona) se han enfriado.

En la Continassa, el tema se entrelaza con la necesidad de rediseñar el ataque. Volver a partir precisamente de Vlahovic no es una hipótesis que se pueda descartar: el delantero centro, de hecho, volvería a un entorno que conoce y, sobre todo, recuperaría la confianza de Luciano Spalletti, quien antes de la lesión lo había convertido en titular fijo en el puesto de número 9, considerándolo funcional para su sistema de juego, y que ahora está deseando verlo sobre el terreno de juego.

    En el plano económico, las primeras conversaciones también han abordado la cuestión salarial. Al parecer, la Juventus estaría dispuesta a ofrecerle unos 6 millones de euros por temporada, hasta 7 con bonificaciones, una cifra similar a la de la joven estrella Kenan Yildiz. Se trata de una reducción considerable con respecto a los 12 millones totales que el delantero puede llegar a cobrar en el último año de su actual contrato, firmado en 2022.

    La duración de la posible renovación también sigue en el aire: según La Gazzetta dello Sport, se está barajando incluso un contrato corto, de uno o dos años. Una solución que garantizaría a la Juve cierta seguridad técnica y daría a Vlahovic la oportunidad de relanzar su carrera con Spalletti antes de tomar nuevas decisiones profesionales. El ambiente, subraya la Gazzetta, parece más distendido que el verano pasado: en las reuniones informales participa cada vez con más frecuencia también el padre, Milos, señal de un diálogo reabierto tras las tensiones del año pasado. 

