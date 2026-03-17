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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Gazzetta - Juventus, Greenwood como opción para reforzar la delantera: el Marsella se fija en Zhegrova

Rumores sobre un doble traspaso entre la Juventus y el Marsella, con dos jugadores implicados

La Juventus prepara una revolución ofensiva de cara a la próxima temporada. A la espera de novedades sobre la renovación de Dušan Vlahović —con señales de creciente confianza y unas negociaciones que podrían entrar en su fase decisiva después de Semana Santa—, en la Continassa ya se está trabajando en nuevos fichajes para reforzar la línea de ataque.

Entre ellos, según La Gazzetta dello Sport, vuelve con fuerza un nombre que ya se barajó en el pasado: Mason Greenwood. El extremo ofensivo, actualmente en el Olympique de Marsella, fue seguido en el verano de 2024 por el entonces director deportivo de la Bianconeri, Cristiano Giuntoli, antes de su traspaso a la Ligue 1.

  • POSIBLE OPORTUNIDAD

    La temporada de Greenwood habla por sí sola: 25 goles y 8 asistencias en un total de 38 partidos. Unas cifras que lo convierten en uno de los perfiles más interesantes del mercado europeo, sobre todo para quienes buscan un extremo ofensivo capaz de destacar como un «Yildiz» en la banda derecha.

    Su futuro, sin embargo, sigue estando ligado también al rendimiento del Marsella: en caso de no clasificarse para la Liga de Campeones, el club francés podría decidir traspasarlo para obtener ingresos.

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  • EVALUACIÓN Y COMPETENCIA

    El precio no sería bajo —se partiría de unos 50 millones de euros, en parte debido al porcentaje de la reventa destinado al Manchester United—, pero es posible que la competencia no sea muy feroz. El regreso a la Premier League parece complicado para Greenwood, mientras que la opción de la Juventus, que ya le había gustado en el pasado, podría volver a plantearse de forma concreta.

  • ¿ZHEGROVA-MARSELLA?

    Las buenas relaciones entre ambos clubes podrían facilitar la operación. Y no solo eso: al parecer, el Marsella también estaría considerando a Edon Zhegrova, un extremo ofensivo al que ya siguieron en verano y que ahora podría ser un posible fichaje para reforzar su ataque.

    Las próximas semanas serán decisivas, pero una cosa es segura: la Juventus ya se está moviendo para construir su nueva línea de ataque.

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