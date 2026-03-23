A pesar del 1-0 de la Roma contra el Lecce, La Gazzetta dello Sport recoge rumores que apuntan a que Gian Piero Gasperini se mostró bastante nervioso al final del partido y, posteriormente, no se presentó ante los micrófonos de la televisión ni en la rueda de prensa. Un silencio ensordecedor, que el club justificó oficialmente alegando un malestar y una pérdida de voz del entrenador. «Pero en el vestuario, en realidad, el volumen habría subido», cuenta el diario. Quizás fue la presión de los últimos días, unida casi con toda seguridad a las reuniones del viernes tras la eliminación (a manos del Bolonia) de la Europa League en Trigoria con los Friedkin, el asesor sénior Claudio Ranieri y el director deportivo Ricky Massara: lo cierto es que el entrenador de la Roma ha optado por no hablar.
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Gazzetta - Gasperini: silencio y tensión en los vestuarios tras el partido contra el Lecce, los entresijos
DESCUENTOS PARA EL MERCADO
La trayectoria de esta primera temporada de Gasperini en Trigoria ha estado marcada por numerosas quejas del entrenador, sobre todo en lo relativo al mercado de fichajes, relacionadas con la falta de incorporación de algunos jugadores que él consideraba fundamentales y, según escribe La Gazzetta, «con la incapacidad del club —en su opinión— para acertar con los fichajes solicitados». Y aquí nos referimos a casos como los de Sancho y Fabio Silva, hasta llegar a Raspadori y Zirkzee. La llegada de Malen sin duda devolvió la calma en las primeras semanas, pero en el último mes el bajón en la liga y la eliminación en los octavos de la Europa League han hecho subir la presión y la tensión.
Y así crece la curiosidad en torno al estado de ánimo de Gasperini en la recta final de la temporada, concluye el análisis de LaRosea, con una Roma a la caza de una clasificación para la Champions que aún es posible, sobre todo tras los tres puntos conseguidos contra el Lecce.
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