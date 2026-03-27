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Gazzetta dello Sport - Juventus, se produce una incursión por Lewandowski: qué se filtra sobre el futuro del delantero del Barcelona

Juventus
Barcelona
R. Lewandowski
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Un representante del equipo bianconero asistió al partido de clasificación para el Mundial entre Polonia y Albania

La Juventus va en serio con Robert Lewandowski. Tras los contactos mantenidos recientemente por la directiva bianconera con el entorno del delantero polaco del Barcelona, según La Gazzetta dello Sport, ayer por la tarde un emisario estuvo presente en las gradas del estadio «PGE Narodowy» para asistir a la semifinal de los play-offs entre Polonia y Albania. El partido lo ganaron por 2-1 los locales, que el próximo martes se enfrentarán a Suecia por una plaza en el Mundial, gracias también al gol del 1-1 provisional del delantero nacido en 1988.


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  • LA BÚSQUEDA DEL BOMBERO

    Una misión para estrechar lazos y conocer mejor a las partes, a la espera de que se aclaren los deseos y objetivos de ambas. En primer lugar, los de laJuventus, que busca perfiles con experiencia y carisma, pero sobre todo refuerzos de gran nivel técnico para satisfacer las exigencias de Luciano Spalletti y poner a su disposición un delantero centro de talla internacional. Quizás junto a Vlahovic, para quien continúan las negociaciones para la renovación de su contrato, que vence en junio, y para olvidar las decepciones causadas por David y Openda, las dos inversiones más importantes del verano pasado para la línea de ataque, ambos relegados a un segundo plano en la jerarquía del entrenador toscano. Paralelamente, sigue en pie la hipótesis que apunta al regreso de Kolo Muani, actualmente en el Tottenham pero propiedad del París Saint-Germain, y para el que se baraja una operación de intercambio en la que se incluiría la ficha de David.

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  • EN LA MENTE DE LEWA

    En segundo lugar, las próximas semanas serán fundamentales para conocer las intenciones de Lewandowski, cuyo actual contrato con el Barcelona —por el que cobra 10 millones de euros— expira el próximo 30 de junio y que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro. El exjugador del Borussia Dortmund y del Bayern de Múnich, autor de 16 goles en una temporada en la que a menudo ha sido suplente de Ferran Torres, no ha descartado la posibilidad de renovar por una temporada más con los blaugranas, pero, al mismo tiempo, es cortejado por la MLS estadounidense y, además de la Juventus, ha sido objeto de sondeos por parte del Milan, otro equipo de nuestra liga en busca de un nuevo delantero y de nuevos refuerzos con experiencia tras el exitoso experimento con Modric.

  • DOS 9 PARA SPALLETTI

    En la mente de Spalletti,quien últimamente ha enviado señales inequívocas sobre su escaso agrado por la pareja Openda-David, la Juventus —que, obviamente, aspira a volver a disputar la Liga de Campeones la próxima temporada, entre otras cosas para resultar más atractiva a ciertos futbolistas— deberá partir de dos fijos en el puesto de delantero centro. Uno podría ser Vlahovic, dispuesto a considerar una reducción de su actual salario de 10 millones de euros netos más bonificaciones con tal de continuar su experiencia en el equipo bianconero; el otro podría ser Lewandowski. Para este último, tras los primeros contactos exploratorios, se ha llevado a cabo una nueva ofensiva, lo que confirma que la pista sigue abierta y, además, muy caliente.

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