Gazzetta – ¿Bastoni dejará el Inter este verano? Ahora es posible. Los planes del club para el próximo mercado: a dónde podría ir y por cuánto podría venderse

Actualmente lesionado, Bastoni sufrió un edema en la tibia durante el reciente derbi, lo que le impidió jugar contra el Atalanta, pero que debería permitirle saltar al campo contra la Fiorentina en el último partido antes del parón y de los —esperemos— dos partidos de repesca con la selección nacional.

Pilar del Inter, con el que ha ganado hasta ahora dos ligas y con el que también se ha consolidado a nivel europeo, disputando tres finales europeas (dos en la Champions y una en la Europa League), fuente de juego gracias a su pierna izquierda, sus incorporaciones y su calidad, esta ha sido para Bastoni una temporada más difícil de lo previsto. Es imposible no empezar, al analizarla, por lo ocurrido en el Inter-Juventus, cuando una de sus simulaciones le valió la tarjeta roja a Kalulu. Un punto de inflexión para Bastoni como futbolista y como persona, arrollado por la polémica, abucheado y «obligado» a pedir perdón por su gesto antideportivo. Una temporada en la que también ha cometido otros errores, sobre todo en Europa, que ahora, según el diario, estarían haciendo reflexionar al club.