Gazzetta – ¿Bastoni dejará el Inter este verano? Ahora es posible. Los planes del club para el próximo mercado: a dónde podría ir y por cuánto podría venderse

¿Alessandro Bastoni fuera del Inter? Este verano, más que nunca, podría ser posible. El defensa italiano sería precisamente la pieza clave de la próxima ventana de fichajes de verano del Nerazzurri, el gran nombre que se sacrificaría en el mercado para poder reforzar la nueva versión 2026/2027 del equipo de Chivu.
Así lo escribe La Gazzetta dello Sport, que abre la puerta a un final de la larga historia entre Bastoni y el Inter que se está volviendo cada vez más plausible. En definitiva, sería él, más que Thuram, el jugador que el club cuenta vender para recaudar dinero que reinvertir en el mercado.