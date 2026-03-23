Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia, ha hablado con Rai Sport sobre las convocatorias y la fase de play-off: «No puedo dejarme llevar por mi ego; nos jugamos mucho, así que debo poner a mis chicos en las mejores condiciones. Elegiremos la mejor formación para colocar a los jugadores en el lugar adecuado».
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Gattuso: «Yo elegí Bérgamo. Veo compromiso, ahora hace falta calma. Chiesa tiene algunos problemas; ¿cómo están los lesionados?»
¿DOS FORMACIONES DIFERENTES?
«El primer partido lo jugaremos de una manera, el segundo de otra. Las decisiones se han tomado partiendo de ahí. Siento mucho la baja de los jugadores que hemos perdido, pero han llegado otros que nos pueden echar una mano».
CHIESA SE HA RETIRADO
«Con Fede tenemos una larga charla cada 7-10 días. Por mi parte, él sabe lo que pienso de él, pero hay que respetar lo que te dice el jugador. En este momento no se siente al 100 %, tiene algunos pequeños problemas que debe mejorar y quiere estar al 100 %».
SIN ESTRÉS
«Solo pensaba en llegar a este partido, sin excusas, es demasiado fácil. Si no se ha hecho algo diferente es porque no se podía hacer; tenemos que pensar en el partido del jueves, los demás también tienen lesiones. Mi equipo técnico y yo hemos trabajado mucho, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos visto 380 partidos. Ahora solo pensamos en el partido del jueves, no pensamos en que llevamos dos ediciones sin ir al Mundial, solo pensamos en el partido del jueves. No debemos presionar a los chicos, todos saben la importancia del partido, lo entienden y no son unos novatos. Hagamos lo que tenemos que hacer con mucha serenidad, sin agobiar a los jugadores».
LOS LESIONADOS
«Todos sabemos el problema que ha tenido Bastoni. Se está sometiendo a tratamiento, lleva en Coverciano desde ayer por la mañana; ahora tiene que trabajar, recuperarse y esperamos poder contar con él. Scamacca tiene un problema en el aductor; se le evaluará día a día, al igual que a Bastoni. Tonali trabajará hoy con poca intensidad; Mancini tiene fatiga, pero nada grave según las pruebas; Calafiori tuvo ayer un pequeño dolor, pero lo tendremos. Muchos jugadores, con pequeños problemas, querían venir a la selección. Cuando uno tiene una lesión, normalmente piensa en quedarse en su club para recuperarse. En cambio, están aquí. Veo un gran compromiso, lo noto de primera mano».
ZANIOLO, ORSOLINI Y LOS AUSENTES
«No fuimos a las cenas con pizarras y rotuladores para hablar de táctica. Intenté crear una relación con los jugadores; para mí, eso marca la diferencia. Había muchos jugadores que podrían haber estado aquí, desde Zaniolo hasta Bernardeschi, pasando por Orsolini y Fagioli. Yo he querido crear un grupo, un grupo que me ha demostrado compromiso; todos nos merecemos una alegría. Ahora quiero afrontar estos partidos con mis certezas, con mi confianza. Soy consciente de que hay otros jugadores que lo han hecho bien; mis decisiones son de buena fe. Tengo mucha confianza en los jugadores que he convocado».
LA DECISIÓN DE SPINAZZOLA
«Tras la lesión de Politano llamé a Leonardo. Ya había hablado con él hace dos meses. Me encontré con un chico que se mostró muy dispuesto; no es fácil a los 32 años, yo también pasé por eso cuando era futbolista. Venir con entusiasmo, con una sonrisa y con ganas es de gran ayuda».
LAS TRAMPAS DE IRLANDA DEL NORTE
«No vamos a arriesgarnos en vano ni a sacar a los jugadores al campo si no están en condiciones. Tomaremos las decisiones con sensatez. Debemos mantener la cabeza fría y estar atentos al peligro. Respetamos al rival, que corre muchísimo. En cuanto a calidad, no es un equipo de gran nivel, pero juegan muy al ataque y son muy peligrosos a balón parado».
LA SITUACIÓN DE LOS JUGADORES DEL INTER
«No me preocupa el estado de forma de los jugadores del Inter. Dimarco tiene unas estadísticas increíbles; con Barellone hablo todos los días; la gente siempre espera mucho de él. Espero que ponga ganas e intensidad; tengo confianza en él. Cuando juega por debajo de su nivel, lo critican duramente, pero eso es precisamente porque ha demostrado ser un jugador importante».
PALESTRA Y PIO ESPOSITO
«Joven o no, eso no importa. Lo único que importa es si uno es fuerte. Por supuesto, también cuentan la experiencia y la importancia del partido, pero todos son útiles. El fútbol moderno ha cambiado, incluso quien sale desde el banquillo puede marcar la diferencia».
LA ELECCIÓN DE BÉRGAMO
«El estadio lo elegí yo. Y la FIGC me ha apoyado. En San Siro, por ejemplo, hay aficionados del Inter y del Milan; si fallas un pase, te pueden silbar. Bérgamo me acogió bien en mi primer partido allí; quería un estadio con forma de cuenco. Esperemos no haber metido la pata».
MANCINI Y BASTONI SIGUEN EN LA CONCENTRACIÓN, CHIESA NO
«No todos son iguales, no todos piensan igual. Chiesa estaba indeciso, no se sentía con fuerzas, así que se fue a casa, de acuerdo conmigo. Si noto que alguien está indeciso, debo escucharle; podría haber pasado con Mancini o con Bastoni. Cuando una persona no se encuentra bien, es inútil insistir».