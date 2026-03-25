Gattuso: «El partido más importante de mi carrera, llevo a Italia a cuestas. La gente se me acerca y me pide que los lleve al Mundial»

Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia, ha hablado en vísperas del decisivo partido de repesca para la clasificación al Mundial, entre Italia e Irlanda del Norte, previsto para mañana en el New Balance Arena de Bérgamo:





Estas son sus declaraciones a Sky:





«Hay buen ambiente en el equipo, han sido tres días estupendos, con un ambiente fantástico. Es normal, sabemos lo que nos jugamos mañana y es lógico llegar motivados y sentir un poco de responsabilidad y tensión».





¿Será un partido que se decidirá sobre todo con la cabeza o también contarán las piernas?

«Ambas cosas, las piernas también tienen que funcionar. Mañana será un partido en el que nuestros rivales harán muy pocas cosas, pero las harán bien. Tendremos que ser fuertes mentalmente, tendremos que saber sufrir. Luego, cuando tengamos el balón, intentaremos ponerles en aprietos». -





Bastoni está mejorando, ¿piensa recuperarlo para el banquillo?

«Ya veremos. Tanto él como Scamacca han entrenado por separado. La voluntad de estos chicos es ponerse a disposición del equipo y apretar los dientes».





¿Será el de mañana el partido más importante de su carrera como entrenador?

«Sin duda será el partido más importante. Me juego mucho, soy joven, pero tengo un país a mis espaldas. No les voy a negar que en estos meses me han parado muchas veces por la calle para pedirme que lleve a Italia al Mundial. Estoy acostumbrado a la presión, pero es el partido más importante de mi carrera».















