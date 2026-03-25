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Gattuso: «El partido más importante de mi carrera, llevo a Italia a cuestas. La gente se me acerca y me pide que los lleve al Mundial»

Italy
Italy vs Northern Ireland
Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia, ha hablado en vísperas del decisivo partido de repesca para la clasificación al Mundial, entre Italia e Irlanda del Norte, previsto para mañana en el New Balance Arena de Bérgamo:


Estas son sus declaraciones a Sky:


«Hay buen ambiente en el equipo, han sido tres días estupendos, con un ambiente fantástico. Es normal, sabemos lo que nos jugamos mañana y es lógico llegar motivados y sentir un poco de responsabilidad y tensión».


¿Será un partido que se decidirá sobre todo con la cabeza o también contarán las piernas?

«Ambas cosas, las piernas también tienen que funcionar. Mañana será un partido en el que nuestros rivales harán muy pocas cosas, pero las harán bien. Tendremos que ser fuertes mentalmente, tendremos que saber sufrir. Luego, cuando tengamos el balón, intentaremos ponerles en aprietos». -


Bastoni está mejorando, ¿piensa recuperarlo para el banquillo?

«Ya veremos. Tanto él como Scamacca han entrenado por separado. La voluntad de estos chicos es ponerse a disposición del equipo y apretar los dientes».


¿Será el de mañana el partido más importante de su carrera como entrenador?

«Sin duda será el partido más importante. Me juego mucho, soy joven, pero tengo un país a mis espaldas. No les voy a negar que en estos meses me han parado muchas veces por la calle para pedirme que lleve a Italia al Mundial. Estoy acostumbrado a la presión, pero es el partido más importante de mi carrera».





  • «Antes de dormirme por la noche, oigo: "Llévanos al Mundial, llévanos al Mundial". Sin duda, es el partido más importante de mi carrera; me he preparado y quiero pensar a lo grande. Estamos listos».

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  • «Mañana necesitaremos experiencia, pero hay que entender bien y saber aguantar lo que ellos saben hacer bien. Son peligrosos en el área, el portero lanza al área y son buenos en los balones sueltos. Tenemos que estar a la altura en eso. Hemos cenado juntos, y en todas las llamadas que les he hecho de vez en cuando hemos hablado de fútbol. Hoy en día los jugadores han evolucionado y saben lo que tienen que hacer, están preparados, entre vídeos e internet. ¿Que si duermo? Más de una vez, si no, si me levanto a las 4:30, luego parezco un murciélago».

  • «¿Lippi dice que me parezco a él? No te voy a negar que me emocioné, por lo que hemos compartido y por lo que ha dicho. Le doy las gracias».

  • «Bastoni ha entrenado al treinta por ciento con el equipo; esta noche lo volveremos a intentar. Scamacca está más rezagado. Son los únicos a los que hay que evaluar; el resto están todos bien, incluidos Calafiori, Mancini y Politano».

  • «El lanzador de penaltis es Retegui; ayer probamos a los demás. Nos hemos adelantado, existe la posibilidad y lo hemos intentado».

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