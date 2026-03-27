Gattuso desvela un entresijo del mercado: «Estaba en el Nápoles e intenté fichar a Tonali. El Milan lo hizo mejor»

Rino Gattuso se refirió así al número 8 de la selección italiana en la rueda de prensa posterior al partido entre Italia e Irlanda del Norte.





¿Qué relación tiene con Tonali? ¿Le ha enseñado la taza que tiene con su foto?

«Si se la llevaba a Coverciano, me preocupaba... Conozco la historia: cuando se fue al Milan, me llamó para preguntarme si podía quedarse con mi número 8, una llamada que me sorprendió. Yo estaba en el Nápoles, intenté ficharlo para mí, pero el Milan fue más rápido. A lo largo de los años, la relación entre nosotros ha continuado, siempre ha habido respeto mutuo. Sandro es un jugador completo; yo solo sabía hacer una cosa, mientras que él sabe hacer muchas más».