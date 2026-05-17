Gary Neville se mostró desconcertado por una decisión «ridícula» de mano que benefició al Manchester United, mientras que el VAR cometió «una auténtica barbaridad» al validar el polémico gol de Matheus Cunha

En el minuto 54, Cunha marcó el 2-1 para el Manchester United ante el Nottingham Forest tras una jugada en la que Bryan Mbeumo pareció controlar el balón con el brazo. El VAR revisó la acción durante tres minutos y confirmó el gol. El ex capitán del United, Neville, criticó con dureza el proceso y el resultado en Old Trafford.

«Es absolutamente escandaloso. Es ridículo», declaró en Sky Sports. «El VAR ha sido claro: anularon el gol porque Mbeumo controló con la mano y luego volvió a poner el balón en juego. No puedo creer lo que acabo de ver. El VAR tardó tres minutos y el árbitro otro más. Se lo están pensando demasiado y se han metido en un lío».