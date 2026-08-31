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Gary Neville explica por qué las victorias del Manchester United y el Chelsea le convencieron de que el Arsenal volverá a ganar el título de la Premier League
Neville apuesta por que el Arsenal recupere el título
Neville ha apostado claramente por el Arsenal para recuperar el título de la Premier League, al citar una base defensiva que considera muy superior a cualquier cosa que puedan ofrecer sus rivales. Aunque el Manchester United y el Chelsea disfrutaron de un fin de semana ganador, Neville sigue convencido de que la atención táctica de Arteta sobre la zaga ha creado una brecha que incluso a los clubes que más gastan de la liga les está costando cerrar. El Chelsea estuvo cerca de dejar escapar una ventaja de tres goles con Alonso como entrenador, mientras que el United dependió en gran medida de Bruno Fernandes para superar a sus rivales en un trepidante 5-2.
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La diferencia defensiva entre el Arsenal y el resto
Neville se mostró especialmente contundente sobre la estrategia de fichajes en el Emirates, que ha llevado al Arsenal a reunir una cantidad asombrosa de opciones de gran nivel en defensa.
«Es increíble lo que ha hecho realmente el Arsenal al fichar a Ezri Konsa, porque tienen a [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly», dijo. «Ya tienen a ocho defensas increíbles y ahora han fichado a otro central realmente bueno.
«Es casi como si estuvieran redoblando la apuesta y diciendo: “No vamos a encajar goles, simplemente vamos a asegurarnos de ser defensivamente mucho mejores que todos los demás”, y lo son. Eso les volverá a dar un título.
«Si te preguntaran si cambiarías a los jugadores de ataque del Arsenal por los del United, el Liverpool o el Chelsea, puede que en realidad te quedaras con los atacantes. Desde una perspectiva defensiva o en el centro del campo, los cambiarías a todos».
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Preocupación por las estructuras de los rivales
A pesar de la victoria del Chelsea sobre el Brighton, Neville expresó importantes reservas sobre la solidez de la unidad defensiva de Xabi Alonso en comparación con la estabilidad de la zaga del Arsenal. Señaló que, aunque otros equipos cuentan con talento individual, les falta la identidad cohesionada que Arteta ha inculcado.
Neville amplió esta percepción de falta de unidad al afirmar: "Tuvieron que tomar la decisión de traer a un nuevo portero [Emiliano Martinez]. Lo han hecho y han incorporado a una gran personalidad. Fueron [Levi] Colwill, [Maxence] Lacroix y [Wesley] Fofana los que jugaron ahí [contra el Brighton] y yo miro eso... lo que veo son defensas con mucho talento en muchos equipos, pero no veo unidades".
Continuó: "Pero el Arsenal, por supuesto, cuando piensas en Timber, Calafiori, Saliba y Gabriel, eso es una auténtica línea de cuatro, con el portero David Raya detrás de ellos. Es el único equipo de verdad que veo ahora mismo. Obviamente el Manchester City lo tuvo cuando ganaba la liga y simplemente no lo veo. Obviamente el Liverpool lo tuvo, pero ahora hay una verdadera falta de unidades que sean buenas, unidades sólidas".
El comentarista también mostró su preocupación por el Liverpool y el Manchester United. A pesar de que el Liverpool ha reunido un ataque formidable con jugadores como Alexander Isak y Florian Wirtz, Neville criticó que no asegurara opciones adecuadas en los laterales para el entrenador Andoni Iraola. Del mismo modo, cuestionó la profundidad de plantilla del United después de que Leny Yoro se viera obligado a cubrir la banda en lugar de un lateral especialista.
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Oportunidad de igualar al líder
El Arsenal tiene la oportunidad de unirse a Manchester City, Chelsea y Hull City con el pleno de puntos cuando visite Villa Park el lunes por la noche. El equipo de Arteta se enfrentará a un Aston Villa desesperado por resarcirse de una dura derrota por 4-0 ante el Brighton en su partido inaugural.
Una autoritaria actuación defensiva en las Midlands reforzaría aún más las afirmaciones de Neville y enviaría un mensaje claro de que las campeonas vigentes siguen siendo el equipo a batir esta temporada.
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