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Gary Neville critica la «dictadura» de la FIFA tras el polémico penalti a Suiza en el Mundial
Neville está furioso por la falta de transparencia
En el minuto 14 del partido del Grupo B, el portero catarí Mahmoud Abunada derribó al centrocampista suizo Remo Freuler. La falta pareció clara, pero las repeticiones mostraron que Freuler estaba en fuera de juego antes del contacto. Aunque existía tecnología semiautomática, el gráfico que confirmaba la decisión no se mostró ni a los espectadores ni en las pantallas del estadio.
Como comentarista de ITV, Neville mostró su incredulidad por la falta de explicación. «Todos lo pensamos aquí y todo el mundo lo pensará en casa», dijo Neville. «La FIFA es la cadena anfitriona, tiene las pruebas de la decisión automática que puede mostrarnos, ¿por qué no nos las muestra? Lo hicieron en el último torneo. Los aficionados ya desconfían de la FIFA y de la tecnología para empezar. Hay un enorme interrogante al respecto, porque, a mi modo de ver, eso es fuera de juego, hasta que me demuestren lo contrario».
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«Como una dictadura»: los comentaristas se suman a las críticas
Mientras los minutos pasaban sin que se mostraran las líneas de fuera de juego, Neville estalló: criticó con dureza a la FIFA por ocultar pruebas a la audiencia y poner en riesgo la integridad del fútbol.
«Es como un dictador. Esto es una dictadura», clamó Neville. «Es ridículo que guarden las pruebas y no las muestren a los aficionados. Demuéstrennos el fuera de juego, muestren la prueba de inmediato. ¿Por qué no hay transparencia?» Su compañero Ian Wright calificó la situación de «escándalo», y el copresentador Lee Dixon sentenció: «No hay duda del penalti, pero está en fuera de juego. Esto no contará».
La FIFA achaca el fallo en los gráficos a un «problema técnico»
Tras el partido, la FIFA emitió un comunicado para explicar por qué no se mostró la prueba durante la retransmisión. Según el organismo, la ausencia de la animación definitiva del fuera de juego se debió a un fallo técnico en la zona de la Bahía de San Francisco.
FIFA Media explicó: «Durante el Catar-Suiza en el Área de la Bahía de San Francisco, una breve falla técnica impidió generar la animación de fuera de juego antes del penalti a Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió de inmediato y no afectó al funcionamiento del VAR, que siguió el protocolo para confirmar la decisión en el campo. Las líneas del VAR mostraron que el atacante no estaba en fuera de juego en ninguna de las dos jugadas previas al penalti».
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Qatar se lleva un punto en el último suspiro
Más allá de la polémica arbitral, el partido deparó una sorpresa. Breel Embolo marcó de penalti y puso a Suiza por delante. El equipo de Murat Yakin dominó con el 68 % de posesión y 26 disparos, pero no sentenció.
Sin embargo, su falta de puntería les costó caro: en el 94, un autogol de Miro Muheim otorgó a Catar su primer punto en un Mundial. El Grupo B queda abierto, y el capitán Granit Xhaka criticó la falta de disciplina de Suiza por no sentenciar.