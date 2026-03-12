Gary Neville califica la etapa de Igor Tudor en el Tottenham como un «accidente de coche» y critica al entrenador, muy cuestionado, por el trato «brutal» que ha dado a Antonin Kinsky

Tudor tomó la sorprendente decisión de alinear a Kinsky en lugar del portero titular Guglielmo Vicario, pero acabó sustituyendo al primero a los 17 minutos, cuando el Tottenham ya perdía por 3-0 ante el Atlético. El entrenador no saludó al joven cuando este abandonó el terreno de juego, una actitud que los críticos han calificado de perjudicial para la carrera del jugador.

El icono del Arsenal Ian Wright se sumó al coro de críticas, sugiriendo que Tudor está «claramente fuera de su nivel» en esta categoría. La leyenda del Arsenal declaró: «No quieres ver a nadie ser despedido, pero cuando ves a alguien que está claramente fuera de su nivel, es incómodo. Que él tomara esa decisión, por ese pobre portero, que él entrara en un partido así en un club así para empezar, no sé qué habrá visto en los entrenamientos. Para mí, Vicario es el número uno, él juega en ese partido. Haces eso en otro partido por él porque ahora, mira a este tipo, Kinsky. Es la mayor pesadilla desde el portero del Liverpool».