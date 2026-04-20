Gary Lineker rechaza la idea de que «el Arsenal se ha venido abajo» tras ver cómo el equipo de Mikel Arteta «ha dado muestras de su valía» en la derrota ante el Manchester City

La leyenda de la Premier League Alan Shearer cree que el daño ya estaba hecho una semana antes. El Arsenal sufrió una sorprendente derrota por 2-1 ante el Bournemouth, una actuación que, en opinión de Shearer, careció de la intensidad necesaria para luchar por el título, a diferencia de lo que se vio en Manchester.

Al comentar el momento de los Gunners, el exdelantero del Newcastle afirmó: «¿Dónde estaba esto contra el Bournemouth? ¿Dónde estaba esta energía? ¿Esta actuación? ¿Dónde estaba ese Arsenal con visión de futuro? Creo que ese resultado les puede costar la liga; el fin de semana pasado estuvieron muy apagados. Hoy han estado bien, han creado ocasiones y han plantado cara al City; ha sido un partido brillante. El Arsenal ha tenido sus momentos, [Kai] Havertz al final... Ahora hay que dar por favorito al Man City».