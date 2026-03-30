Gary Lineker le dice a Mikel Arteta que está aplicando la táctica de «Sir Alex Ferguson», ahora que varios titulares del Arsenal se retiran de la selección

La carrera por el título de la Premier League entra en su recta final, y Lineker cree que Arteta está utilizando todos los recursos a su alcance para garantizar que su equipo se mantenga en cabeza. En el podcast «The Rest is Football», el exdelantero de la selección inglesa señaló las similitudes entre la gestión actual que el español hace de su plantilla y los famosos métodos empleados por el legendario entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Ferguson era famoso por proteger a sus jugadores durante las concentraciones internacionales, y a menudo ejercía presión para asegurarse de que las figuras clave evitaran partidos amistosos innecesarios. Lineker ve surgir un patrón en el Emirates y afirma: «Curiosamente, un par de jugadores del Arsenal se han retirado de esta convocatoria. Tanto [Bukayo] Saka como Declan Rice se han ido. Se han unido a gente como [William] Saliba y Gabriel y a uno o dos jugadores más. Creo que Arteta está desempeñando aquí un papel similar al de Sir Alex».