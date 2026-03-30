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Gary Lineker le dice a Mikel Arteta que está aplicando la táctica de «Sir Alex Ferguson», ahora que varios titulares del Arsenal se retiran de la selección
¿Arteta saca a relucir su lado más «Ferguson»?
La carrera por el título de la Premier League entra en su recta final, y Lineker cree que Arteta está utilizando todos los recursos a su alcance para garantizar que su equipo se mantenga en cabeza. En el podcast «The Rest is Football», el exdelantero de la selección inglesa señaló las similitudes entre la gestión actual que el español hace de su plantilla y los famosos métodos empleados por el legendario entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson.
Ferguson era famoso por proteger a sus jugadores durante las concentraciones internacionales, y a menudo ejercía presión para asegurarse de que las figuras clave evitaran partidos amistosos innecesarios. Lineker ve surgir un patrón en el Emirates y afirma: «Curiosamente, un par de jugadores del Arsenal se han retirado de esta convocatoria. Tanto [Bukayo] Saka como Declan Rice se han ido. Se han unido a gente como [William] Saliba y Gabriel y a uno o dos jugadores más. Creo que Arteta está desempeñando aquí un papel similar al de Sir Alex».
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Diez jugadores regresan al norte de Londres
La magnitud de la crisis de lesiones en el Arsenal ha llamado la atención en toda la liga. Las cifras aumentaron considerablemente durante el fin de semana, ya que el centrocampista español Martín Zubimendi se convirtió en el décimo jugador del Arsenal en retirarse de la concentración de su selección. La RFEF confirmó que el mediapunta regresaba a Londres debido a molestias en la rodilla derecha, por lo que se decidió no arriesgar su participación en el partido contra Egipto. Zubimendi se suma a una larga lista que incluye a titulares clave como Saliba, Gabriel y Saka, así como a los compañeros del extremo inglés Rice y Madueke. Aunque el club sostiene que se trata de preocupaciones legítimas por su estado físico, las bajas llegan justo antes de un crucial partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton y de un inminente duelo por el título con el Manchester City.
Presión sobre los jugadores
Lineker, que disputó 80 partidos con la selección inglesa, admitió que, aunque los entrenadores suelen llevar las riendas, la decisión final recae a menudo en los propios jugadores en el vestuario. Sin embargo, reconoció la enorme presión que ejercen los entrenadores de los clubes para que los jugadores se queden en casa durante los periodos sin competición. «Todos los entrenadores lo han hecho, pero, en general, la decisión depende de los jugadores», añadió Lineker. «El entrenador siempre te presionaba para que te retiraras de los amistosos en particular. Me pasó un par de veces y en ambas ocasiones dije que ni hablar».
A pesar de que el City aún tiene un partido menos, la ventaja actual de nueve puntos del Arsenal en lo más alto de la tabla significa que nunca ha habido tanto en juego. El equipo del norte de Londres sufrió recientemente un revés en la final de la Carabao Cup contra los hombres de Pep Guardiola, un resultado que sirvió como un duro recordatorio de lo reñida que está la lucha por el título. Mantener una plantilla en plena forma para la recta final es claramente la máxima prioridad de Arteta.
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Shearer defiende la lógica de los Gunners
Mientras que Lineker no tardó en destacar el carácter táctico de las bajas, Alan Shearer ofreció una visión más comprensiva de la situación. El máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League sugirió que es lógico que los jugadores que luchan por el título gestionen su carga de trabajo cuando hay historia en juego. «No es sorprendente, sucede y así es como va la cosa. Hay que verlo desde su punto de vista, desde el punto de vista del club. Supongo que lo están analizando y tratando de hacer historia», señaló Shearer. Para Arteta, que sus lesionados se recuperen en el entorno controlado de London Colney en lugar de viajar por todo el mundo podría marcar la diferencia entre poner fin a la sequía de títulos de 22 años del Arsenal o caer una vez más en el último obstáculo.