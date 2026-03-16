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Gary Lineker destaca una cualidad que Rio Ngumoha, estrella del Liverpool, comparte con Kylian Mbappé, y afirma que Inglaterra lleva tiempo «ansiando» talentos como el extremo de los Reds y Max Dowman, del Arsenal
Un fin de semana histórico para los Young Lions
Max Dowman, del Arsenal, saltó a los titulares tras marcar contra el Everton con tan solo 16 años y 73 días, convirtiéndose así en el goleador más joven de la historia de la liga. El centrocampista anotó el gol decisivo que ayudó a los Gunners a situarse con una cómoda ventaja de nueve puntos en la clasificación. Rio Ngumoha, por su parte, consolidó aún más su puesto en los planes del primer equipo de Arne Slot con su primera titularidad en el empate a 1-1 contra el Tottenham.
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Lineker destaca los rasgos propios de Mbappé
En el podcast «The Rest Is Football», Lineker hizo una valoración muy positiva del potencial técnico de Ngumoha. Aunque se mostró cauteloso ante el peso de las expectativas, el legendario delantero señaló similitudes concretas con Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo. «No lo estoy comparando, pero tiene esa agilidad en los arranques de Mbappé», comentó Lineker. «Tiene un potencial enorme. Estuvo a punto de marcar varias veces. Fue realmente especial, y me sorprende que lo sustituyeran».
A continuación, elogió tanto a Ngumoha como a Dowman por su valentía, señalando: «Los dos, Dowman y Ngumoha, son los jugadores que nosotros (los aficionados ingleses) hemos estado pidiendo a gritos. Jugadores que superan a los rivales, que son capaces de regatear. No quieren limitarse a dar pases sin sentido y pasar el balón de uno a otro. Quieren arriesgarse. A este tipo de jugadores, en ocasiones, no les sale bien. Pero me encanta que sean lo suficientemente valientes, y espero que sigan animados a atacar, a plantar cara a los rivales. Eso es lo que les encanta a los aficionados al fútbol. Es muy emocionante ver ese talento joven. Y dos chavales ingleses: increíble».
Tutoría y disciplina profesional
Micah Richards, copresentador de Lineker, se hizo eco de esos elogios y afirmó: «Ahora tienen la oportunidad de llegar a ser lo que quieran. Juegan junto a jugadores como [Bukayo] Saka, [Cody] Gakpo o [Florian] Wirtz. Son internacionales de los que pueden aprender. Para llegar a lo más alto, hay que alimentarse bien, entrenar bien y recuperarse bien. Hay que asegurarse de rodearse de las personas adecuadas y disfrutar de ello».
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Cómo lidiar con el revuelo mediático y la presión que conlleva el título
Otro reto al que se enfrentan ambas promesas es gestionar el intenso escrutinio mediático que acompaña a unas actuaciones tan destacadas. Para Dowman, la prueba consistirá en mantener su puesto en un Arsenal que actualmente lucha por el título de la Premier League, y es probable que Arteta proteja los minutos de juego del joven durante esta recta final tan exigente. Ngumoha, que ya ha marcado un gol con el primer equipo a principios de esta temporada, intentará ganarse más titularidades mientras el Liverpool compagina sus compromisos nacionales con los europeos.
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