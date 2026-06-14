Gary Lineker calificó de «difícil de entender» la exclusión del lateral izquierdo de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial y cuestionó la decisión de Thomas Tuchel

Lineker ha criticado la decisión de Tuchel de dejar a Hall fuera de la selección inglesa para el Mundial. Aunque el joven lateral izquierdo del Newcastle tuvo una temporada destacada y jugó en los amistosos contra Uruguay y Japón, no entró en la lista final de 26 jugadores. Lineker calificó la exclusión de «desconcertante» dada la actual forma del jugador. Aunque jugó los amistosos contra Uruguay y Japón, su baja fue una de las más sonadas al anunciarse la lista final.

En el pódcast The Rest is Football, Lineker admitió: «Sin duda me sorprendió, pero cada uno tiene su propia opinión y casi todos discreparán del seleccionador en uno o dos puestos. Al final solo cuenta la opinión del seleccionador, pero hay decisiones que no logro entender. Si Inglaterra llega a la final y gana, nadie se acordará de esto. Tuchel ha dicho que se trata de formar un equipo, no de elegir a los más talentosos, y eso lo entiendo».

«Para mí hubo un par de casos claros. Todos armaríamos un plantel distinto, pero solo cuenta la opinión del seleccionador. Aun así, me costó entender la exclusión de Lewis Hall: ha sido brillante este año. Tuchel ha dicho que Djed Spence es el suplente en esa posición, aunque es más bien derecho y se justifica por su velocidad ante extremos rápidos. Pero Hall ha sido el único que he visto capaz de contener a Lamine Yamal este curso, así que esa decisión me ha dejado perplejo».