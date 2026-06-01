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Gary Lineker asegura que hay tres equipos mejores que el Arsenal; opina que los recién coronados campeones de la Premier League no están en la élite del «fútbol de ensueño»
El fútbol triunfó en Budapest
La búsqueda del doblete histórico del Arsenal terminó en agonía en Budapest. A pesar de adelantarse pronto con gol de Kai Havertz, los londinenses vieron cómo Ousmane Dembélé empataba de penalti y, finalmente, caían en los penaltis. Aunque el resultado fue un trago amargo para la mitad roja de Londres, Lineker cree que el mejor equipo ganó esa noche.
En su podcast The Rest is Football, el exdelantero destacó que el estilo más ambicioso del PSG fue clave. «Para el Arsenal fue decepcionante, pero el mejor equipo del torneo volvió a ganar», dijo. «Como aficionado neutral, creo que el Arsenal tuvo que jugar así para vencer al PSG, y al final ganó el fútbol».
- AFP
La élite del mundo del espectáculo
Lineker elogió al PSG y afirmó que, en su opinión, hay tres equipos que juegan a un nivel estético superior al del Arsenal de Arteta. Reconoció la solidez defensiva de los gunners, pero insistió en que no entran en el grupo del «fútbol maravilloso» que, para él, lideran las fuerzas más creativas de Europa.
«Hay muchas formas de jugar y no es malo defender», admitió. «Pero el fútbol es entretenimiento: queremos ver equipos valientes, creativos, con los mejores jugadores y un fútbol maravilloso. Esta temporada esos tres son PSG, Bayern y Barcelona».
El pragmatismo táctico de Arteta
La estrategia de los Gunners en la final generó debate: ¿fue Arteta demasiado cauteloso ante el campeón? Lineker defendió la decisión y destacó la solidez defensiva del equipo, aunque reconoció la superioridad individual del rival. Los Gunners fueron sólidos todo el torneo, pero cayeron en la final tras los penaltis fallados por Eberechi Eze y Gabriel.
Tras el partido, Lineker añadió: «El Arsenal fue brillante en defensa y el PSG no creó mucho gracias a su organización, pero, como espectador neutral, fue un resultado positivo para el fútbol. En cuanto a cómo se debe jugar, ganó el mejor equipo».
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Aceptar el dolor
Arteta se mostró abatido tras la derrota y la calificó de «dolorosa», pues estuvo cerca de lograr un hito legendario. Pese a la decepción continental, reconoció la calidad del rival, que logró dos Liga de Campeones seguidas: «Son un equipo magnífico y les felicito; tienen gran talento individual y están muy bien entrenados», dijo el técnico del Arsenal.
Sin embargo, la plantilla del Arsenal estaba de mejor humor y celebró un desfile con el trofeo en el norte de Londres, su primer título de la Premier League en 22 años. Los aficionados se congregaron para dar la bienvenida a sus héroes, con el trofeo brillando entre el humo rojo.