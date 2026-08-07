Getty/GOAL
Traducido por
¡Ganar o fracasar! Un campeón de la Premier League lanza una advertencia a Michael Carrick sobre los trofeos del Manchester United y destaca un rasgo clave que comparte con Sir Alex Ferguson
Carrick firma un contrato de dos años como entrenador del Manchester United
Carrick sabe lo que hace falta para conquistar títulos prestigiosos, después de haber ganado 18, entre ellos cinco Premier League y una Champions League, durante su etapa como jugador en Old Trafford. El reto al que se enfrenta ahora es encontrar la mejor manera de intentar repetir ese éxito.
Una llamada de socorro desde el Teatro de los Sueños fue atendida a mediados de enero, después de que el United decidiera separar sus caminos de Ruben Amorim. Se pidió a una cara conocida que devolviera la estabilidad al banquillo.
Carrick rindió admirablemente en esa tarea, con 12 victorias en 17 partidos. Con el tercer puesto y la clasificación para la Champions League ya asegurados, se le presentó una oferta de contrato de dos años.
Se ha hablado de que el Manchester United vuelva a entrar en la lucha por el título, si logra llevar a cabo una inteligente labor de fichajes en el último mercado de traspasos, en una ciudad como Manchester donde existe la expectativa de pelear por trofeos cada año.
- Getty
¿Necesita Carrick ganar un trofeo como entrenador del Manchester United?
Preguntado por si Carrick tendrá que enfrentarse a preguntas incómodas si no alcanza ese objetivo, el exextremo del United Sharpe, en declaraciones ofrecidas por cortesía de NetBet, dijo a GOAL: «Absolutamente. Está en uno de los clubes más grandes, si no el más grande del mundo, así que si no ganas títulos al final de cada temporada, desde luego que habrá preguntas y la presión irá en aumento.
“Creo que él esperará ganar algo. Creo que los aficionados también. Creo que la directiva también. No hay dónde esconderse. Tienes que ganarlo todo y ganar algo cada año. Eso va en el cargo.”
Los rasgos importantes que Carrick comparte con Ferguson
Sharpe fue otro de los que formó parte de la época dorada de éxitos de Sir Alex Ferguson en Old Trafford. Carrick habrá sacado muchas lecciones importantes del tiempo que pasó trabajando a las órdenes del legendario escocés.
Preguntado por los rasgos más importantes que el actual técnico del United necesita haber tomado de quien fuera su mentor, Sharpe añadió: «No sé si Michael necesita tomar algo de Alex Ferguson.
«Creo que debes aprender de los entrenadores a los que has tenido y coger pequeñas cosas de ellos, pero desde luego la mentalidad ganadora de Sir Alex. Quería ganar cada partido, sin importar si era en casa o fuera, si era un encuentro difícil o fácil, había que ganar cada partido y creo que Michael es igual en ese sentido.
«Creo que tiene disciplina dentro y alrededor del vestuario durante los partidos, en los entrenamientos, incluso en los amistosos de pretemporada de esta temporada. Creo que tiene a todo el mundo con la actitud adecuada.
«No sé si hay algo específico, pero sí una ética de trabajo y una mentalidad ganadora. Creo que lo principal es conseguir que el equipo salga mandando desde el pitido inicial. Creo que demasiadas veces en las últimas temporadas han empezado un poco mal y con poca intensidad, y los rivales se han adelantado. Luego es difícil remontar y sacar resultados, pero creo que si puedes salir a mandar, empezar de forma positiva y someter a los rivales a presión, creo que tiene una oportunidad de hacerlo bien».
- Getty
Calendario del Manchester United 2026-27: amistosos y estreno en la Premier League
El United ha podido reforzar sus filas de cara a la campaña 2026-27, con incorporaciones como las de Youri Tielemans y Andrey Santos. Se considera que siguen siendo necesarios más refuerzos en defensa y en ataque.
La nueva temporada de la Premier League está ya a solo unas semanas de comenzar, y el Manchester United se dispone a iniciar su andadura ante el Hull City el 22 de agosto, después de enfrentarse al Paris Saint-Germain, al Leeds y al AC Milan en sus últimos amistosos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias