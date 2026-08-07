Carrick sabe lo que hace falta para conquistar títulos prestigiosos, después de haber ganado 18, entre ellos cinco Premier League y una Champions League, durante su etapa como jugador en Old Trafford. El reto al que se enfrenta ahora es encontrar la mejor manera de intentar repetir ese éxito.

Una llamada de socorro desde el Teatro de los Sueños fue atendida a mediados de enero, después de que el United decidiera separar sus caminos de Ruben Amorim. Se pidió a una cara conocida que devolviera la estabilidad al banquillo.

Carrick rindió admirablemente en esa tarea, con 12 victorias en 17 partidos. Con el tercer puesto y la clasificación para la Champions League ya asegurados, se le presentó una oferta de contrato de dos años.

Se ha hablado de que el Manchester United vuelva a entrar en la lucha por el título, si logra llevar a cabo una inteligente labor de fichajes en el último mercado de traspasos, en una ciudad como Manchester donde existe la expectativa de pelear por trofeos cada año.