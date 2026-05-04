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MLS Winners and Losers May 4GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la MLS: Martín Ojeda domina al Inter Miami de Lionel Messi, Evander recupera su puntería, ¿es Bruce Arena el mejor entrenador de la liga?

FEATURES
Inter Miami CF
Orlando City
Major League Soccer
Toronto FC
San Jose Earthquakes
Chicago Fire FC
FC Cincinnati
Columbus Crew
Minnesota Stars
B. Arena
Evander Ferreira

Miami y Orlando disputaron un clásico de Florida, aunque fue un fin de semana de resultados dispares para varios de los entrenadores más destacados de la MLS.

¿Orlando City SC e Inter Miami son un derbi? Suena forzado. No hay mucha tensión ni rencor. Si se odian, no lo demuestran. Este partido necesitaba un clásico, algo de qué hablar. Pues llegó uno de los mayores colapsos de la historia de la temporada regular de la MLS: Miami ganaba 3-0 y parecía sentenciar.

Sin embargo, Orlando respondió con cuatro tantos consecutivos y selló un 4-3 histórico en el nuevo estadio de Miami. Messi y compañía evitaron el desastre por poco.

Además, Evander recordó por qué figura en la lucha por el MVP con una gran actuación para Cincy, mientras que Cristian Roldán tuvo un partido para olvidar y mostró por qué sigue en la cuerda floja con la selección. Por último, Henrik Rydstrom evidenció lo difícil que es suceder a una leyenda del club.

GOAL repasa los ganadores y perdedores de otro fin de semana apasionante en la Major League Soccer...

  • Martin Ojeda Orlando City 2026Getty

    GANADOR: Martín Ojeda

    El sábado en el Nu Stadium, un delantero argentino acaparó los titulares y no fue Lionel Messi. Martín Ojeda demostró su talento en el último tercio del campo. Es uno de los pocos brillos de un Orlando City que vive una temporada difícil. Nadie esperaba que le hiciera un hat-trick al Inter Miami y llevara a los Lions a una victoria histórica.

    Pero en esta liga las reglas suelen saltarse y Ojeda lo demostró. Sus dos primeros goles fueron una maravilla: giros instintivos y remates en ángulo. El tercero fue un penalti con sangre fría. Y el Orlando se llevó una victoria merecida.

    • Anuncios
  • Guillermo HoyosGetty

    PERDEDOR: Guillermo Hoyos

    A Guillermo Hoyos lo llamaban «el padrino de Messi», y con razón. Hoyos es una presencia constante en la vida del argentino, así que cuando el Inter de Miami buscaba entrenador, ahí estaba, esperando ser elegido. ¿Sus credenciales? Ha dirigido en muchos sitios, pero el éxito duradero nunca ha sido su fuerte.

    Es cierto que esta fue su primera derrota como técnico, pero resultó preocupante. Peor aún: en la rueda de prensa solo respondió una pregunta y se marchó enfadado.



  • San Jose Earthquakes v Los Angeles Football ClubGetty Images Sport

    GANADOR: Bruce Arena

    San José es un ejemplo de éxito en una liga que necesita más casos así. La MLS se centra hoy en grandes nombres y mucho dinero, pero los Earthquakes van a contracorriente: tienen la plantilla más barata, llena de talento estadounidense salido de la NCAA. Suena a fútbol de antaño.

    Además, cuentan con un entrenador de la vieja escuela: Bruce Arena, quien pese a sus altibajos al frente de la USMNT sabe cómo construir un equipo ganador, como demuestran sus nueve títulos en la MLS. Ahora repite fórmula en San José. El conjunto californiano es, de lejos, el mejor de la liga este curso. Y lo ha logrado a la antigua usanza. Timo Werner es una estrella, pero el equipo que lo rodea lo demostró otra vez en la visita al Toronto en el 1-1.

  • Henrik RydstromGetty

    PERDEDOR: Henrik Rydstrom

    ¿Qué es más difícil: suceder a Jürgen Klopp en el Liverpool o a Wilfried Nancy en el Columbus Crew? Ambos son entrenadores de élite que lograron un éxito sin precedentes y practicaban un fútbol único. Además, son personas muy simpáticas. Salir de la sombra de una leyenda es complicado, y Henrik Rydstrom aún no lo ha conseguido.

    Sí, el equipo ha tenido mala suerte, sobre todo con la lesión de ligamento cruzado anterior de Wessam Abou Ali, pero Rydstrom no logra que el engranaje funcione. El sábado cayeron ante un Minnesota sin James Rodríguez, sumando así su quinta derrota y sin que se vislumbre una pronta mejoría.

  • EvanderGetty

    GANADOR: Evander

    Es bueno ver a Evander en racha. El brasileño tuvo un arranque de temporada difícil tras lesionarse en el primer partido del Cincinnati y costarle recuperar el ritmo. Pero ha recuperado parte de su antigua magia. El sábado fue clave contra el Chicago.

    Marcó tres goles, incluido un penalti decisivo en el 97’, para vencer a un rival de la Conferencia Este. El Cincinnati aún no convence del todo y tal vez le falta un delantero, pero la recuperación de Evander es clave.

  • Cristian Roldan Getty

    PERDEDOR: Cristian Roldán

    ¿De ser el jugador perfecto de Mauricio Pochettino a alguien que falla demasiado? Quizá es duro con Roldán, un centrocampista MLS muy completo y veterano que hace de todo y no siempre recibe el reconocimiento que merece. Pero el sábado tuvo un mal partido.

    Un pase atrás mal medido se convirtió en un regalo, y el Seattle perdió puntos ante un Sporting KC mediocre. Tendrá otras oportunidades, pero este no fue su mejor momento como aspirante a la Copa del Mundo con la selección estadounidense.