Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
MLS Winners & Lsoers (04.13.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la MLS: Julian Hall es el mejor joven de la liga, Germán Berterame rompe su mala racha y Tata Martino podría estar en serios apuros

Inter Miami CF
G. Berterame
Nueva York Red Bulls
FEATURES
Major League Soccer
Atlanta United
San Diego FC
Portland Timbers
P. Neville

Los resultados fueron muy variados, y algunos entrenadores destacados tuvieron actuaciones que podrían definir la temporada.

Esta semana ha sido clave para quienes critican la falta de equilibrio en la MLS. La jornada fue peculiar: el Inter Miami empató 2-2; el invicto LAFC perdió con un Portland en crisis; y el San Diego FC volvió a caer. En esta liga nada es predecible, y eso la hace emocionante.

Pero, al analizar más a fondo, surgen historias interesantes: Julián Hall, a menudo eclipsado por Cavan Sullivan en la lucha por el título de mejor joven de la MLS, siguió brillando; Germán Berterame mostró que tal vez no fue un mal fichaje; y un entrenador de renombre obtuvo el resultado que podría salvarle el puesto.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores de la MLS tras otro fin de semana caótico.

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    GANADOR: Julian Hall

    Ahora mismo, el mejor jugador joven de la MLS no es Cavan Sullivan: es Julian Hall. Al delantero de los New York Red Bulls se le han brindado más oportunidades y las ha aprovechado al máximo. Comenzó la temporada marcando goles y ahora se dedica a dar asistencias. Ante Miami no marcó, pero fue clave: dio dos asistencias brillantes y pudo anotar uno o dos goles. Quizá este Mundial llegue demasiado pronto para él, pero ya es un auténtico talento.

    • Anuncios
  • Mikey Varas Getty

    PERDEDOR: Mikey Varas

    ¿Qué pasa en San Diego? El año pasado mostraron uno de los mejores fúboles de la liga y mantuvieron una regularidad notable, sumando puntos con frecuencia y mereciendo su larga trayectoria en los playoffs. Este año, sin embargo, las cosas lucen inestables. Podría pensarse que las dificultades estarían en ataque, sobre todo tras la partida de Chucky Lozano.

    Sin embargo, la zaga ha encajado al menos dos goles en cada uno de los últimos seis partidos y no gana desde el 11 de marzo. Además, son el segundo equipo que más faltas comete y ya han recibido tres expulsiones en la MLS. El fin de semana pasado fue un resumen perfecto: el equipo de Mikey Varas se adelantó 1-0, pero cedió el control y llegó al descanso 2-1 abajo. A los dos minutos de la reanudación recibió una expulsión que sentenció sus opciones.

    Varas suma seis partidos sin ganar y, aunque su puesto no corre peligro, el joven técnico vive su primera crisis. Veremos cómo salen de este bache.

  • German Beterame Getty

    GANADOR: German Berterame

    Por fin.

    ¿Necesitaba el Inter Miami un delantero con tanta urgencia? ¿O era imprescindible gastar el dinero de un jugador franquicia en uno? Probablemente no. Berterame costó mucho y, hasta ahora, no ha encajado. Se dijo que aportaría profundidad para la CONCACAF Champions Cup, pero Miami ya está eliminado y los últimos partidos muestran que los Herons rinden mejor sin él.

    Sin embargo, el sábado mostró su valor: presencia en el área. Su gol no fue complicado, pues quedó solo ante los Red Bulls y remató. Todos los goles cuentan y tal vez sea el impulso que el exjugador de la Liga MX necesita para adaptarse a la MLS.

  • Emmanuel Latte Lath Atlanta United Getty

    PERDEDOR: Emmanuel Latte Lath

    ¿Es hora de considerar un fracaso a Emmanuel Latte Lath? El Atlanta United pagó mucho por este delantero, y la verdad es que no ha rendido lo esperado en el año y medio que lleva en la liga. No toda la culpa es suya: quizá falta apoyo. Ser el ‘9’ de un equipo que genera pocas ocasiones es complicado.

    Pero tampoco se ha ayudado mucho a sí mismo. Marcó ocho goles en 32 partidos el año pasado y solo uno en los primeros siete de este. Este fin de semana fue especialmente malo: no logró desbordar al renovado Chicago Fire. El club le instará a disparar más para salir del bache, pero de momento parece un fichaje sobrevalorado que no se adapta a la MLS.

  • Phil NevilleGetty

    GANADOR: Phil Neville

    Neville se jugaba el puesto esta semana. El Portland había tenido un mal inicio de temporada y, con un calendario complicado, una derrota podría haberle costado el cargo. El LAFC, incluso de visita, parecía un rival invencible.

    Sin embargo, Portland ganó: menos tiros, más posesión y gol de Kelsy en el 96 para el 2-1. Neville mantiene su estilo. Siempre busca la posesión y una variante del 4-3-3; un estilo de todo o nada que esta vez funcionó y le da un día más al técnico.

  • Ben Olsen Houston DynamoGetty

    PERDEDOR: Ben Olsen

    El Houston Dynamo invirtió este verano 13 millones de dólares —su mayor gasto— para reforzar el plantel y devolver a Ben Olsen a los playoffs. La apuesta parecía acertada: el veterano técnico sabe armar un equipo, sobre todo en ataque.

    El problema es la defensa: han encajado 16 goles, segunda peor marca del Oeste. Este fin de semana fue peor aún: seis tantos recibidos ante Colorado. Aunque los Rapids son buenos, recibir seis goles nunca es aceptable. Olsen debe reforzar la zaga cuanto antes.