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MLS Winners and Losers March 16GOAL

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Ganadores y perdedores de la MLS: James Rodríguez y Josh Sargent debutan tras una larga espera, ¿es hora de preocuparse por Son Heung-Min?

La cuarta jornada de la MLS no defraudó, ya que varios fichajes estrella debutaron; ¿se está complicando la situación de Pat Noonan en el FC Cincinnati?

James Rodríguez saltó por fin al campo con el Minnesota United. Pero esa podría ser la única buena noticia para un equipo de los Loons que parece haber perdido fuelle desde que Eric Ramsay se marchó al West Brom durante la pretemporada (la buena noticia: vuelve a estar disponible).

Sin embargo, el Minnesota no es el único equipo que está pasando apuros. Tras un mes de la temporada de la MLS, la clasificación ya cuenta una historia extraña: algunos equipos muy buenos —sobre todo en la Conferencia Oeste— y otros sorprendentemente malos. El Orlando City se ha despedido recientemente de su veterano y exitoso entrenador, Óscar Pareja. ¿Podría Pat Noonan enfrentarse a preguntas similares? La derrota por 6-1 ante un New England Revolution que antes estaba en apuros es inexplicable, especialmente para un Cincinnati que, sobre el papel, es uno de los equipos más completos de la MLS.

Mientras tanto, el Toronto FC espera que su remontada esté a la vista. Los Reds presentaron por fin a Josh Sargent en el BMO Field tras completar lo que podría convertirse en un traspaso récord de la MLS. Toronto no ha vuelto a ser el mismo desde su triunfo en la MLS Cup hace casi una década. ¿Podría Sargent ser la chispa que traiga de vuelta los buenos viejos tiempos?

GOAL analiza los ganadores y perdedores de la cuarta jornada de la MLS.

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    GANADOR: Petar Musa

    No es habitual que se mencione a Petar Musa como una de las atracciones imprescindibles de la MLS. Lo más probable es que no veas camisetas de Musa fuera de la zona de Dallas, y los partidos del FC Dallas no suelen ser los más solicitados de la ciudad cuando visitan otros estadios, como ocurre con Lionel Messi, Son Heung-min o, ahora, James Rodríguez.

    Sin embargo, podría ser el mejor delantero de la liga que no vista el dorsal número 10 del Inter Miami. Musa lo demostró el sábado por la noche frente a la temida defensa del San Diego FC en su propio estadio, logrando un increíble hat-trick que forzó un empate a 3-3. Esto prolonga el impresionante inicio del internacional croata, que ya suma cinco goles en cuatro partidos.

    Aunque Musa no sea un nombre muy conocido en Estados Unidos, sin duda está causando sensación en el extranjero. El año pasado, AS informó de que varios clubes de la Premier League estaban interesados en el delantero. El fichaje no llegó a materializarse, pero si mantiene este ritmo —especialmente si entra en la convocatoria de Croacia para el Mundial— podría convertirse en un objetivo de fichaje muy cotizado este verano.

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  • Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport

    PERDEDOR: James Rodríguez

    Para ser justos, esto es injusto para Rodríguez, que ha estado recuperando su forma física de cara a su tan esperado debut con el Minnesota. Sin embargo, no parece que la superestrella colombiana vaya a ser de gran ayuda si los Loons siguen pasando apuros como hasta ahora.

    Los buenos equipos no pierden por seis goles. Aunque haya sido contra un Vancouver Whitecaps muy bien engrasado, la presión recae sobre el nuevo entrenador, Cameron Knowles. El Minnesota ha encajado 11 goles en sus cuatro primeros partidos, lo que lo sitúa en el segundo peor registro de la liga.

    Aparte de la baja de Dayne St. Clair, esta plantilla es prácticamente la misma que llegó a las semifinales de la Conferencia Oeste la temporada pasada, solo que ahora cuenta con una mejora considerable gracias a Rodríguez. La organización táctica y una sólida mentalidad defensiva impulsaron aquella racha. En lo que va de año, ninguna de las dos cosas ha sido evidente.

    La responsabilidad recae en Knowles.

  • Toronto FC v New York Red BullsGetty Images Sport

    GANADOR: Josh Sargent

    Sargent estuvo a punto de convertirse en héroe con su primer toque. El nuevo delantero del Toronto salió desde el banquillo y, en una jugada a balón parado, tocó el balón justo delante de la portería, pero la defensa del New York Red Bulls lo bloqueó de inmediato.

    Esa no fue la única ocasión que Sargent dejó escapar. También falló un mano a mano tras recibir un pase en profundidad perfectamente medido. Esas ocasiones falladas resultaron costosas, ya que los visitantes empataron en los últimos minutos para forzar un empate a 1-1, pero aún así hubo motivos para el optimismo. Para un jugador que solo ha tenido unos ocho días de entrenamiento con el club, su integración en el equipo de Robin Fraser fue evidente desde el primer momento. Dado el precio de Sargent, es de suponer que los goles no tardarán en llegar.

    Igual de importante es que el entusiasmo ha vuelto a Toronto. Históricamente, los Reds han sido uno de los equipos más ambiciosos de la MLS, con una afición ferviente que convierte a la mayor ciudad de Canadá en uno de los mejores mercados futbolísticos de Norteamérica cuando el equipo es competitivo. El problema es que no lo han sido en casi una década. Movimientos desafortunados como la era de Lorenzo Insigne hicieron que las gradas cada vez más vacías se convirtieran en algo habitual en el BMO Field.

    Sin embargo, el sábado, en el momento en que Sargent pisó el campo, se palpaba el entusiasmo en las gradas. Fichajes como el de Sargent —junto con el traspaso del año pasado de Djordje Mihailovic— hacen que las expectativas sean ahora más altas. Para Fraser, eso probablemente signifique llegar a los playoffs o fracasar. Veremos si es capaz de llevarlos hasta allí.

  • Los Angeles Football Club v FC DallasGetty Images Sport

    PERDEDOR: Son Heung-Min

    «Ganar es el mejor desodorante».

    Para el LAFC, la famosa frase de John Madden resulta especialmente acertada en estos momentos. Madden solía utilizarla para describir cómo ganar puede ocultar defectos que más adelante podrían acabar perjudicando al equipo. Sin embargo, por el momento, es difícil encontrar muchos problemas en el LAFC. Llevan un récord perfecto de 4-0-0 y suman 12 puntos, justo por detrás de los Vancouver Whitecaps por diferencia de goles. No han encajado ningún gol y tienen pinta de ser los posibles campeones de esta temporada.

    Sin embargo, si hay un motivo de preocupación, podría ser su ataque. El LAFC ha marcado ocho goles este año, una cifra respetable, pero teniendo en cuenta el talento ofensivo del que dispone, es lógico preguntarse si esa cifra no debería ser mayor. Parte de esa pregunta podría recaer en Son Heung-Min.

    La estrella surcoreana aún no ha marcado esta temporada, lo que parece casi absurdo teniendo en cuenta su estado de forma del año pasado. En 2025, sumó nueve goles y tres asistencias en 10 partidos. Este año, ya cuenta con tres asistencias, pero no ha estado tan certero ante la portería, registrando solo dos tiros a puerta.

    Dado que el equipo, por lo demás, funciona a pleno rendimiento, es un tema que ha pasado bastante desapercibido. Pero en cuanto el LAFC pierda puntos, sin duda aumentará la atención sobre el jugador franquicia que muchos esperaban que luchara por el MVP de la MLS. Ya ha habido signos visibles de frustración, especialmente en el primer partido contra Miami, cuando se desahogó con el nuevo entrenador, Marc Dos Santos, tras ser sustituido antes del pitido final. Estén atentos.

  • New York City FC v Colorado RapidsGetty Images Sport

    GANADOR: NYCFC

    El diario «The Athletic» realizó recientemente una encuesta entre los directores generales de la MLS, y uno de los resultados más destacados fue la gran estima que se tiene por Pascal Jansen, del New York City FC, quien quedó en segundo lugar, solo por detrás de Jesper Sorensen, como el mejor entrenador de la liga en su opinión. A juzgar por el inicio del NYCFC en la temporada 2026, puede que hayan dado en el clavo.

    Los Pigeons están volando, situándose en lo más alto de la Conferencia Este con un sólido balance de 3-0-1. Lo más impresionante es que Jansen lo está consiguiendo con una plantilla que no cuenta con un delantero reconocido tras perder a Alonso Martínez por lesión durante la ventana internacional del pasado noviembre y ver cómo se frustraba el gran fichaje de Moussa Sylla justo antes de la temporada.

    En su lugar, ha tenido que ser creativo, llegando a alinear en ocasiones a Nicolás Fernández Mercau, de 1,68 m, como falso nueve. ¿El resultado? Mercau lidera el equipo con cuatro goles, y el NYCFC cuenta con uno de los ataques más peligrosos de la MLS, con 11 goles en cuatro partidos.

    Es demasiado pronto para hablar de candidatos al premio al Entrenador del Año, pero Jansen ya se está consolidando como uno de los mejores técnicos de la MLS.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: El estado de Ohio

    Si no fuera por el sorprendente inicio del Philadelphia Union (0-4-0) y por el hecho de que el St. Louis esté repitiendo los errores de sus dos últimas temporadas, el Columbus podría ser el peor equipo de la MLS en estos momentos.

    Cuesta creerlo, pero el Crew solo suma dos puntos en cuatro partidos. El Columbus no ha hecho gran cosa hasta ahora, pero los problemas en ataque son los más preocupantes. El Crew solo ha marcado cuatro goles a pesar de contar con un Wessam Abou Ali en plena forma junto a Diego Rossi. Las cosas simplemente no están funcionando para el nuevo entrenador, Henrik Rydström.

    Aunque gran parte de la atención se ha centrado en Rydström, también sería justo cuestionar a Daniel Gazdag. Fichado en una operación de gran repercusión para reemplazar parte de la producción perdida con la marcha de Cucho Hernández, Gazdag solo suma ocho participaciones en goles en 28 partidos de liga. El equipo necesita más de su estrella húngara.

    Al otro lado de la rivalidad entre el Hell y el Real, el FC Cincinnati también está pasando apuros, y puede que sea un ejemplo de lo que ocurre cuando las cosas no salen bien al intentar repetir la hazaña. Aunque el club probablemente diga lo contrario, la paliza del año pasado a manos del Inter Miami no pudo sentar bien teniendo en cuenta la fuerza de esta plantilla. El FCC es posiblemente uno de los equipos más completos de la MLS, pero se derrumbó en una derrota por 4-0 ante los que a la postre serían campeones en las semifinales.

    Esta temporada, aparte de vencer al Atlanta United, el equipo de Pat Noonan ha perdido ante tres equipos en apuros —el Minnesota United, el Toronto FC y el New England—, regalándoles a cada uno su primera victoria del año.

    Noonan sigue siendo uno de los entrenadores más respetados de la MLS. Pero con posibles candidatos a ganar títulos disponibles —Eric Ramsay, Óscar Pareja, Patrick Vieira e incluso Wilfried Nancy (aunque eso sería difícil de imaginar dada la rivalidad)—, la presión aumentará si los resultados no mejoran pronto.

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