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MLS Winners and Losers May 18GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la MLS: Hugo Cuypers va tras los récords, Sam Sarver pone la diversión y el Inter Miami de Lionel Messi consigue su primera victoria en el Nu Stadium

FEATURES
S. Sarver
A. Hoyos
H. Cuypers
M. Moralez
Inter Miami CF
FC Dallas
Chicago Fire FC

Un delantero del FC Dallas protagonizó uno de los momentos más entretenidos de la temporada, mientras que el Miami logró una gran victoria en casa.

Sam Sarver, eres una auténtica leyenda.

Este año pedía garra y humor. La MLS vive su mejor momento: clubes variados, sistemas de juego de todo tipo y técnicos internacionales. Probablemente más de cincuenta jugadores de la liga vayan al Mundial. Todo eso es bueno, pero faltaba chispa.

Llegó el vivaz delantero del FC Dallas, se burló de unos aficionados rivales y, tras marcar el gol de la victoria en los últimos minutos, se bebió casi toda una cerveza (más sobre eso luego). Fue un momento divertido en una semana apasionante en la MLS. El Inter Miami debutó con victoria en el Nu Stadium gracias a una asistencia magistral de Messi. Guilherme silenció a todos recordando que es uno de los mejores fichajes del Houston Dynamo, y Hugo Cuypers marcó como si se llamara Robert Lewandowski.

GOAL repasa otra semana apasionante de la MLS, con el parón del Mundial ya cerca.

  • GANADOR: Sam Sarver

    ¡Menudo momento! ¿Hay mejor manera de ser el villano que la que mostró Sarver el sábado por la noche?

    El extremo del FC Dallas marcó un contraataque letal y definió al segundo palo para vencer a San José. Después, frente a la grada local, se lanzó de espaldas desde los carteles publicitarios y, cuando algunos hinchas enfadados tiraron cervezas al campo, cogió una, miró a la grada y se la bebió de un trago.

    ¿Gustó a los seguidores locales, que acababan de ver cómo su equipo perdía de forma desgarradora en los últimos minutos? Probablemente no. Pero fue un momento de gran impacto mediático que cerró un partido cautivador y se convirtió en uno de los instantes de la temporada.


    • Anuncios
  • Henrik RydstromGetty

    PERDEDOR: Henrik Rydstrom

    Tras la destitución del domingo, las cifras hablan por sí mismas: el técnico sueco solo ganó tres de catorce partidos de la MLS. El director general, Issa Tall, reconoció que nunca obtuvo el respaldo total del vestuario tras reemplazar a la leyenda Wilfried Nancy.

    Además, nunca logró sacar el máximo de un plantel talentoso. Con Nancy, el equipo practicaba un fútbol atractivo y era de los más goleadores de la MLS; con Rydstrom, se apagó. El 1-1 ante un Philadelphia Union en plena crisis lo dijo todo y le costó el cargo.

  • Hugo Cuypers Getty

    GANADOR: Hugo Cuypers

    ¿Quién es Robert Lewandowski? Según prensa, redes y calle, el Chicago Fire lo quiere. Ya se confirmó su salida del Barcelona. Pero quizá no lo necesite.

    Hugo Cuypers ha demostrado ser un delantero eficaz: anotó 10 goles en su debut y 21 el año pasado. Este curso se presenta clave para él. Es cierto que el Fire necesita mejorar su defensa, pero, si hubiera un delantero legendario en el mercado, cualquier equipo iría a por él.

    Sin embargo, ¿realmente lo necesitan? Cuypers está cuajando una temporada notable, cerca de batir récords. Su gol en la victoria 2-0 ante Montreal el sábado lo situó en la élite: ya suma 10 partidos consecutivos marcando en la MLS con el equipo de Gregg Berhalter. El último en llegar a esa cifra fue Carlos Vela en 2020. No es mala compañía.

  • Maxi MoralezGetty

    PERDEDOR: Maxi Moralez

    En la primera parte del partido del NYCFC contra los New York Red Bulls, Maxi Moralez hizo algo inofensivo: presionó a un defensa rival para recuperar el balón. Al lanzarse a sus pies, su pierna se dobló sin casi contacto. El jugador de 39 años cayó al suelo, pidió ayuda y fue retirado en camilla.

    Todo apuntaba a una lesión de rodilla, aunque el NYCFC aún no lo ha confirmado. Si fuera grave, a sus 39 años, su regreso sería incierto. Los Pigeons esperan buenas noticias.

  • Guilherme Houston DynamoGetty

    GANADOR: Guilherme

    Desde el principio quedó claro que Guilherme sería un fichaje sólido para Houston. Este brasileño de 31 años es un jugador de gran talento, capaz de hacerlo todo. Aunque su posición habitual es la de extremo izquierdo, también puede jugar por la derecha o por el centro. Antes de empezar la temporada, Ben Olsen admitió a GOAL que necesitaba más creatividad en ataque, y eso es precisamente lo que aporta Guilherme. Juegue donde juegue, es un motor. Y los resultados hasta ahora han sido sólidos: goles, asistencias y dinamismo en el último tercio.

    El sábado lo demostró de nuevo al anotar en la victoria 1-0 sobre Vancouver. Ya suma 11 goles o asistencias y el Dynamo ha ganado tres de los últimos cuatro partidos. Aún hay altibajos, pero su aportación mantiene vivo el sueño de playoffs. Nada mal.

  • Guillermo HoyosGetty

    GANADOR: Guillermo Hoyos

    Por fin llegó la primera victoria para el entrenador del Miami. Desde la salida de Javier Mascherano, Hoyos asumió el cargo y acaparó titulares al pedir a la prensa que dejara de presionar a Lionel Messi. Los resultados habían sido discretos: el equipo aún no ganaba en el Nu Stadium.

    Por fin lo lograron. El mérito es de Hoyos, que ha dado un giro al equipo: apostó por el sistema que Mascherano nunca logró afianzar y alineó un trío ofensivo con Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. Aunque persisten fisuras defensivas, el Miami mostró más control con ese trío y con Telasco Segovia cubriendo espacios. Messi aportó su magia con una asistencia y un gol en la cómoda victoria por 2-0 ante un Portland que apenas inquietó. Por fin, una buena noche para el nuevo entrenador.