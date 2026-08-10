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Leagues Cup W/LGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la Leagues Cup: Cavan Sullivan firma la mejor actuación de su joven carrera, Robert Lewandowski demuestra su clase y Kris Valde estalla contra los aficionados del Providence Park

FEATURES
Analysis
Leagues Cup
Inter Miami CF
Chicago Fire FC
Philadelphia Union
R. Lewandowski
C. Sullivan

Una caótica segunda jornada de la Leagues Cup ofreció algo más de claridad sobre quiénes podrían avanzar a las eliminatorias, con muchas buenas actuaciones

Por fin, el panorama de la Leagues Cup empieza a aclararse un poco. Que 36 equipos disputen un torneo con dos ligas distintas puede complicarse bastante, sobre todo cuando solo ocho pueden clasificarse para las eliminatorias, quizá no sean suficientes por el tamaño del cuadro, pero esa es una cuestión para otro día.

Sea como sea, ya hay algunas certezas. Dos clubes de la MLS, Vancouver y Minnesota, están definitivamente fuera de la competición. Nada menos que 10 clubes de la Liga MX ya han quedado eliminados. De cara a la última jornada, básicamente está todo en juego.

Aun así, algunos equipos se han posicionado realmente bien hasta ahora.

Austin y Charlotte han cumplido. Chicago Fire, que ha empezado a sacar la mejor versión de Robert Lewandowski, se ha metido de lleno en la pelea. LAFC ha sorteado un calendario complicado. Philadelphia Union mantiene sus opciones. Pero hay algunos en peligro. Inter Miami, favorito a priori, podría no clasificarse después de perder durante el fin de semana. El impulso de Portland Timbers podría haberse frenado en seco. Si se junta todo, parece que se viene una última jornada apasionante.

Y antes de unos días caóticos, GOAL repasa los ganadores y perdedores del fin de semana...



  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    GANADOR: Cavan Sullivan

    El nuevo entrenador del Philadelphia Union, Ryan Richter, ha hecho un gran trabajo gestionando a Cavan Sullivan. ¿Su principio general? Dejar que el chico juegue. Mientras que primero Jim Curtin y después Bradley Carnell fueron cautos en su enfoque con el inmensamente talentoso adolescente, Richter ha quitado el freno de mano. En los cinco partidos de Richter al mando, cuatro de ellos victorias, los minutos de Sullivan han sido: 85, 89, 89, 90 y 60.

    El fútbol es, en gran medida, un deporte en el que se aprende sobre la marcha, con el fútbol de primer nivel como factor fundamental para que los jóvenes se desarrollen. Y Sullivan lo está experimentando plenamente. Sí, ha habido algunas imperfecciones, acciones en las que el adolescente todavía se excede o intenta hacer un poco demasiado. Pero el sábado por la noche jugó una hora maravillosa de fútbol. El adolescente marcó uno y asistió en otro. Completó todos sus regates y realizó un esfuerzo vital para que el Union lograra una victoria por 3-1 sobre Necaxa y siguiera con vida en la Leagues Cup.

    • Anuncios

  • PERDEDOR: Kris Velde

    Velde no jugó del todo mal en la derrota por 3-1 de Portland ante el gigante de la Liga MX Club America. Marcó un empate realmente precioso en el minuto 20, sorteando a la defensa para volver a meter en el partido a un Timbers por lo demás apagado. Fue lo que pasó después lo que definió su noche. Cuando le preguntaron por el ambiente, en el que había muchas camisetas de Club America, Velde dio una respuesta bastante contundente:

    «Mierda, mierda, mierda, mierda. Un montón de [camisetas] amarillas en nuestra propia casa. Nunca he visto esto en mi vida. No entiendo cómo es posible», dijo a los periodistas al término del partido.

    Quizá no hagáis eso en vuestro estadio.



  • Robert LewandowskiGetty

    GANADOR: Robert Lewandowski

    Siempre daba la sensación de que Lewandowski solo necesitaba una chispa para cobrar vida. Después de quedarse sin marcar en sus dos primeros partidos de la MLS, el delantero polaco ha encontrado algo de forma. Quizá más importante aún, sin embargo, ha recordado al mundo lo bueno que puede llegar a ser.

    Firmó un doblete contra Charlotte el 1 de agosto, y ambos fueron remates clásicos de delantero. Y la noche del domingo parecía encaminada a ser un poco frustrante. En 90 minutos, Lewandowski creó más ocasiones que nadie sobre el césped, registró más toques en el área rival y realizó más disparos. Parecía uno de esos días. Entonces llegó el gol. Fue el primero en reaccionar a un rechace para marcar el tercero de Chicago de la noche en una convincente victoria por 3-1.

    Su gol a placer no solo sentenció el partido, sino que también reforzó algo: Lewandowski tiene una experiencia enorme. Otros jugadores podrían haber perdido los nervios, haberse rendido o, bueno, haber dejado de intentarlo. Pero el polaco esperó su momento y, aunque su gol fue uno peleado, fue absolutamente merecido.

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  • Casemiro Inter MiamiGetty

    PERDEDOR: Inter Miami

    Es cierto que hubo algunas circunstancias atenuantes en la derrota por 2-1 del Inter Miami ante Monterrey el sábado por la noche. La principal fue la ausencia de Lionel Messi debido al trágico fallecimiento de su padre. Hay cosas que están por encima del fútbol, y perder a tu jugador estrella, además por la peor de las circunstancias, es algo muy difícil de superar.

    Aun así, había un partido de fútbol que jugar. Y Miami estuvo muy lejos de convencer en casa. El técnico Guillermo Hoyos apostó por un once más o menos de gala como local. Pero sin el sancionado Luis Suarez, el ausente Messi y el lesionado German Berterame, las Garzas fueron bastante inofensivas en ataque. También volvieron a aparecer sus ya conocidas fragilidades defensivas, y poco podían reprochar cuando el exjugador del Chicago Fire Hugo Cuypers marcó en el minuto 90 el gol de la victoria, uno que deja las esperanzas de Miami en la Leagues Cup en serio peligro. Conviene aclararlo: Miami puede perder partidos. Ningún equipo es perfecto.

    Pero este sí dejó algunas preguntas de mayor calado sobre el universo posterior a Messi para el que, sin duda, tendrán que prepararse. Cuando se vaya, ¿quién tomará las riendas? La noche del sábado ofreció pocos motivos para la tranquilidad.

  • Seattle SoundersGetty

    GANADOR: Seattle Sounders

    ¡Cómo necesitaba esto Seattle! Ha sido una etapa miserable para los Sounders, que encadenaron una racha de siete derrotas consecutivas, igualando el récord de la franquicia, entre el 16 de mayo y el 5 de agosto. Nada le salía bien al gigante de la MLS, que no encontraba respuesta a una plaga de lesiones en el centro del campo, con Cristian Roldan como principal damnificado, y a una defensa que no dejaba de encajar goles.

    Pues bien, el sábado por la noche Roldan regresó al once inicial. Y no fue casualidad que el equipo pareciera mucho más eficaz. Hubo equilibrio. Seattle controló el partido de principio a fin, tuvo la mayor parte de la posesión, concedió solo una «gran ocasión» y generó muchas cosas buenas por su cuenta. Querétaro FC no pudo frenar al ídolo de culto Paul Rothrock en la izquierda, que aportó mucha creatividad y energía, además de firmar dos asistencias en la victoria por 3-0. Serán unos días complicados. Seattle necesita ganar a Chivas, probablemente por un margen bastante amplio, para asegurarse un puesto en las eliminatorias. Pero este fue un resultado que le dio una oportunidad y que también puso fin a su mala racha.

  • Vancouver WhitecapsGetty

    PERDEDOR: Vancouver Whitecaps

    Resulta que la era posterior a Sebastian Berhalter en Vancouver podría ser un poco más difícil de gestionar de lo que se pensaba en un principio. Mientras Berhalter disputó los 90 minutos con el Middlesbrough en su debut como titular y dio la asistencia del gol de la victoria en un triunfo por 1-0 sobre el Wrexham, sus excompañeros sufrieron en casa. Los Whitecaps no contaron con Andrés Cubas, que llevó el brazalete de capitán en su primer partido de la Leagues Cup. En las últimas fechas, el combativo centrocampista ha aparecido en rumores de traspaso, y el viernes quedó claro lo crucial que es para los Whitecaps.

    El conjunto canadiense se vio realmente superado sin él, e incluso el regreso de Thomas Muller no pudo evitar que el FC Juarez se llevara tres puntos vitales el viernes por la noche. La hoja de estadísticas cuenta una historia de dominio de Vancouver y oportunismo de Juarez: los visitantes marcaron tres goles en seis disparos. Pero la realidad es que Vancouver fue endeble, cometió muchos errores y fue demasiado fácil de castigar al contraataque. Ahora está fuera de un torneo en el que muchos esperaban que pudiera competir.