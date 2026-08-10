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Leagues Cup W/LGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la Leagues Cup: Cavan Sullivan firma la mejor actuación de su joven carrera, Robert Lewandowski demuestra su clase y Kris Valde estalla contra los aficionados de Providence Park

FEATURES
Analysis
Leagues Cup
Inter Miami CF
Chicago Fire FC
Philadelphia Union
R. Lewandowski
C. Sullivan

Una caótica segunda jornada de la Leagues Cup ofreció algo más de claridad sobre quiénes podrían avanzar a las eliminatorias, con muchas buenas actuaciones

Por fin, el panorama de la Leagues Cup empieza a estar un poco más claro. Que 36 equipos disputen un torneo con dos ligas distintas puede complicarlo un poco, sobre todo cuando solo ocho pueden clasificarse para las eliminatorias, quizá no sean suficientes por el tamaño del cuadro, pero esa es una cuestión para otro día.

Sea como sea, ahora ya hay algunas certezas. Dos clubes de la MLS, Vancouver y Minnesota, están definitivamente fuera de la competición. Nada menos que 10 clubes de la Liga MX ya han quedado eliminados. A falta de la última jornada, prácticamente todo está en juego.

Aun así, algunos equipos se han colocado muy bien hasta ahora.

Austin y Charlotte han cumplido. Chicago Fire, que ha empezado a sacar lo mejor de Robert Lewandowski, se ha metido de lleno en la pelea. LAFC ha sorteado un calendario complicado. Philadelphia Union mantiene sus opciones. Pero algunos están en peligro. Inter Miami, favorito a priori, podría no clasificarse tras perder durante el fin de semana. El impulso de Portland Timbers podría haberse frenado en seco. Si se junta todo, parece que se avecina una última jornada apasionante.

Y antes de unos días caóticos, GOAL repasa los ganadores y perdedores del fin de semana...



  • GANADOR: Cavan Sullivan

    El nuevo entrenador del Philadelphia Union, Ryan Richter, ha hecho un gran trabajo gestionando a Cavan Sullivan. ¿Su principio general? Dejar que el chico juegue. Mientras que primero Jim Curtin y después Bradley Carnell fueron cautos en su planteamiento con el talentosísimo adolescente, Richter ha quitado el freno de mano. En los cinco partidos de Richter al mando, cuatro de ellos victorias, los minutos de Sullivan han sido: 85, 89, 89, 90 y 60.

    El fútbol es, en gran medida, un deporte en el que se aprende sobre la marcha, y el fútbol de primer nivel es fundamental para que los jóvenes se desarrollen. Y Sullivan lo está experimentando de lleno. Sí, ha habido algunas imperfecciones, acciones en las que el adolescente todavía se complica demasiado o intenta hacer un poco de más. Pero el sábado por la noche jugó una hora de fútbol maravillosa. El adolescente marcó uno y asistió en otro. Completó todos sus regates y realizó un trabajo físico vital para que el Union lograra una victoria por 3-1 sobre Necaxa y siguiera con vida en la Leagues Cup.

    • Anuncios

  • PERDEDOR: Kris Velde

    Velde no jugó tan mal en la derrota por 3-1 de Portland ante el gigante de la Liga MX Club América. Marcó un empate realmente precioso en el minuto 20, abriéndose paso entre la defensa para volver a meter en el partido a unos Timbers por lo demás bastante apagados. Fue lo que pasó después lo que definió su noche. Al ser preguntado por el ambiente, en el que había muchas camisetas del Club América, Velde dio una respuesta bastante contundente:

    "Mierda, mierda, mierda, mierda. Un montón de [camisetas] amarillas en nuestra propia casa. Nunca he visto esto en mi vida. No entiendo cómo es posible", dijo a los periodistas al final del partido.

    Quizá no hagáis eso en vuestro estadio.



  • Robert LewandowskiGetty

    GANADOR: Robert Lewandowski

    Siempre dio la sensación de que a Lewandowski solo le hacía falta una chispa para activarse. Después de quedarse sin marcar en sus dos primeros partidos en la MLS, el delantero polaco ha encontrado algo de ritmo. Quizá más importante aún, eso sí, ha recordado al mundo lo bueno que puede llegar a ser.

    Marcó un doblete contra Charlotte el 1 de agosto, y ambos tantos fueron definiciones clásicas de delantero. Y la noche del domingo parecía encaminada a ser un poco frustrante. A lo largo de los 90 minutos, Lewandowski creó más ocasiones que nadie sobre el césped, registró más toques en el área rival y remató más que cualquier otro. Parecía uno de esos días. Entonces llegó el gol. Fue el primero en reaccionar a un rechace para marcar el tercero de Chicago en la noche, en una convincente victoria por 3-1.

    Su gol a placer no solo sentenció el partido, sino que también reforzó algo: Lewandowski tiene una experiencia enorme. Otros jugadores podrían haber perdido los nervios, haberse rendido o, simplemente, haber dejado de intentarlo. Pero el polaco esperó su momento y, aunque su gol fue embarullado, fue totalmente merecido.

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  • Casemiro Inter MiamiGetty

    PERDEDOR: Inter Miami

    Hay que reconocer que hubo algunas circunstancias atenuantes en la derrota por 2-1 del Inter Miami ante Monterrey el sábado por la noche. La principal fue la ausencia de Lionel Messi por la trágica muerte de su padre. Hay cosas que están por encima del fútbol, y no contar con tu jugador estrella, además por la peor de las circunstancias, es algo muy difícil de superar.

    Aun así, había un partido de fútbol que jugar. Y el Miami estuvo lejos de resultar convincente en casa. El técnico Guillermo Hoyos apostó por un once más o menos de gala como local. Pero sin el sancionado Luis Suarez, el ausente Messi y el lesionado German Berterame, las Garzas fueron bastante inofensivas en ataque. También volvieron a aparecer sus ya conocidas fragilidades defensivas, y poco pudieron protestar cuando el exjugador del Chicago Fire Hugo Cuypers marcó en el minuto 90 el gol de la victoria que deja las esperanzas del Miami en la Leagues Cup en serio peligro. Conviene dejarlo claro: el Miami puede perder partidos. Ningún equipo es perfecto.

    Pero este sí dejó algunas preguntas de mayor calado sobre el universo posterior a Messi para el que, sin duda, tendrán que prepararse. Cuando se vaya, ¿quién tomará las riendas? La noche del sábado no ofreció demasiadas garantías.

  • Seattle SoundersGetty

    GANADOR: Seattle Sounders

    ¡Cómo necesitaba esto Seattle! Ha sido una etapa miserable para los Sounders, que igualaron el récord de la franquicia con una racha de siete derrotas consecutivas entre el 16 de mayo y el 5 de agosto. Nada le salía bien al gigante de la MLS, que no encontró respuesta a una acumulación de problemas de lesiones en el centro del campo, con Cristian Roldan como principal afectado, y a una defensa que no dejaba de encajar goles.

    Pues bien, el sábado por la noche Roldan regresó al once inicial. Y no fue casualidad que el equipo pareciera mucho más eficaz. El equilibrio estaba ahí. Seattle controló el partido de principio a fin, tuvo la mayor parte de la posesión, concedió solo una "gran ocasión" y generó muchas acciones de peligro propias. Queretaro FC no pudo contener al héroe de culto Paul Rothrock en la izquierda, que aportó mucha creatividad y desparpajo, además de firmar dos asistencias en la victoria por 3-0. Serán unos días duros. Seattle necesita vencer a Chivas, probablemente por un margen bastante convincente, para asegurarse un puesto en las eliminatorias. Pero este fue un resultado que le dio una oportunidad y que también puso fin a la mala racha.

  • Vancouver WhitecapsGetty

    PERDEDOR: Vancouver Whitecaps

    Resulta que la era post-Sebastian Berhalter en Vancouver podría ser un poco más difícil de gestionar de lo que se pensaba en un principio. Mientras Berhalter disputó los 90 minutos completos con el Middlesbrough en su debut como titular y asistió en el gol de la victoria en un triunfo por 1-0 sobre el Wrexham, sus excompañeros sufrieron en casa. Los Whitecaps no contaron con Andrés Cubas, que llevó el brazalete de capitán en su primer partido de la Leagues Cup. El aguerrido centrocampista ha aparecido últimamente en rumores de traspaso, y el viernes quedó claro hasta qué punto es crucial para los Whitecaps.

    El conjunto canadiense se vio realmente superado sin él, y ni siquiera el regreso de Thomas Muller pudo evitar que el FC Juarez se llevara tres puntos vitales el viernes por la noche. La hoja de estadísticas cuenta una historia de dominio de Vancouver y oportunismo de Juarez: los visitantes marcaron tres goles con seis disparos. Pero la realidad es que Vancouver estuvo endeble, cometió muchos errores y fue demasiado fácil de golpear al contraataque. Ahora está fuera de un torneo en el que muchos esperaban que pudiera competir.