Mark Doyle

Ganadores y perdedores del sorteo del Mundial 2026: Francia enfrenta pruebas tempranas mientras que los peores temores de los fanáticos de Escocia se cumplen, ¡pero Estados Unidos debe estar encantado!

¡El sorteo para la Copa Mundial 2026 finalmente ha concluido! Después de lo que parecía una eternidad, el verdadero evento finalmente comenzó en la ceremonia del viernes en Washington DC. Rio Ferdinand encabezó el evento, acompañado de iconos deportivos como Tom Brady, Shaquille O'Neal y Wayne Gretzky, quienes se unieron para crear algunos grupos interesantes para el torneo del próximo verano en Norteamérica.

Los campeones vigentes, Argentina, están en el grupo con Austria, Argelia y Jordania, mientras que los subcampeones de 2022, Francia, han sido colocados en lo más cercano a un 'Grupo de la Muerte' junto a Senegal y Noruega. En cuanto a Inglaterra, fueron emparejados con Croacia, Panamá y Ghana, mientras que todo fue razonablemente bien para los tres coanfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, aunque los canadienses bien podrían estar esperando que Italia no se clasifique tardíamente a través de los repechajes europeos. 

Entonces, ¿Quiénes fueron los grandes ganadores del sorteo? ¿Cuáles esperanzas de ganar el torneo se han visto aumentadas? Y, ¿qué naciones temerán una humillante eliminación en la primera ronda? Y GOAL lo desglosa todo a continuación...

    GANADOR: Estados Unidos

    Las cosas están mejorando de repente para el entrenador de EE. UU., Mauricio Pochettino. El argentino recibió muchas críticas durante un comienzo difícil en su mandato que incluyó algunas derrotas desesperadamente decepcionantes y señales muy preocupantes de una relación tensa con 'Capitán América' Christian Pulisic. Sin embargo, después de una racha de cinco partidos sin derrota, incluida una demolición 5-1 de Uruguay lograda sin algunos de sus jugadores más talentosos, Pochettino ahora estará muy seguro de evitar una salida temprana en la Copa del Mundo del próximo verano.

    A decir verdad, no hay absolutamente ninguna razón por la que los coanfitriones no puedan avanzar como ganadores del Grupo D porque el sorteo no podría haberles ido mucho mejor: Australia estaba entre los equipos más débiles en el Bombo Dos, Paraguay terminó sexto en CONMEBOL y, al igual que los Socceroos, tienen problemas para marcar goles; mientras que Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo eran el grupo más débil de los emparejamientos de repesca de la UEFA.

    Considerando todo, una primera aparición en los cuartos de final de la Copa del Mundo desde 2002 es una posibilidad distinta para los estadounidenses si Pochettino puede mantener el impulso que ha acumulado en los últimos meses.

    PERDEDOR: Francia

    Como uno de los equipos cabezas de serie en un Mundial de 48 equipos, a la Francia de Didier Deschamps se le habría perdonado por anticipar una asignación de fase de grupos bastante sencilla. Sin embargo, lo que han recibido es una prueba muy temprana y muy complicada de sus credenciales.

    En Noruega, Les Bleus recibieron al equipo que absolutamente nadie quería del Bombo Tres, lo que significa que los franceses definitivamente tendrán una lucha en sus manos por el primer puesto en el Grupo I, y no solo porque tendrán que encontrar una manera de detener a Erling Haaland.

    Los subcampeones de 2022 también han sido ubicados en el mismo grupo que Senegal, que está clasificado en el puesto 19 del mundo y mostró cuán peligrosos son al desmantelar a Inglaterra en un amistoso en el City Ground a principios de este año. También vale la pena señalar que Los Leones de Teranga sorprendieron a Francia en la ronda de apertura de juegos en el Mundial de Corea del Sur y Japón hace 23 años. Si la historia se repitiera en EE.UU. el próximo verano, Francia en realidad estaría en riesgo de sufrir otra salida temprana y humillante.

    GANADOR: Los miembros supervivientes de la Generación Dorada de Bélgica

    Un poco como Kevin De Bruyne allá por 2022, prácticamente habíamos perdido la esperanza de que la 'Generación Dorada' de Bélgica alcanzara su potencial. Sin embargo, aún no se ha perdido toda esperanza. Aunque varias estrellas se retiraron después de la desastrosa campaña de los Diablos Rojos en Catar, De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel y Thibaut Courtois todavía están en activo y, si la condición física lo permite, los cuatro participarán en el torneo del próximo verano en Norteamérica.

    Es cierto que los belgas se desempeñaron bastante mal en la clasificación. Como admitió el extremo Jeremy Doku, la mayoría de sus actuaciones fueron mediocres y no vamos a proclamarlos de repente como posibles ganadores del Mundial.

    Sin embargo, el equipo de Rudi Garcia no carece de calidad ni de experiencia, y debería (en teoría, al menos) pasar sin problemas un grupo que contiene a Irán, Egipto y Nueva Zelanda, con solo Los Faraones pareciendo remotamente capaces de desafiarlos por el primer lugar.

    PERDEDOR: Escocia

    Cuando Escocia apareció por última vez en la Copa del Mundo, en 1998, estaban en el mismo grupo que Brasil, Marruecos y Noruega. Esta vez, han logrado evitar a los escandinavos, pero tener que enfrentarse nuevamente a la Seleção y a los Leones del Atlas significa que los escoceses podrían tener dificultades para alcanzar la ronda de 32.

    Brasil puede que no sea la fuerza que una vez fue, pero siguen siendo los campeones récord con cinco títulos y los resultados ciertamente han mejorado desde que Carlo Ancelotti asumió el cargo durante el verano. Ciertamente no sería una sorpresa que el ex entrenador del Real Madrid lograra sacar lo mejor de Vinicius Jr y Rodrygo el próximo verano.

    En cuanto a Marruecos, son una vez más la mejor esperanza de África de finalmente ganar la Copa del Mundo. Terminaron cuartos en 2022 y actualmente tienen una racha invicta de 19 partidos.

    En resumen: Escocia podría necesitar producir las mismas hazañas heroicas que lograron en su dramática y decisiva victoria de clasificación sobre Dinamarca solo para llegar a la etapa de eliminación directa. ¿Y quién sabe?, con el apoyo de la Tartan Army viajera, ¿tal vez no esté fuera del ámbito de lo posible?

    GANADOR: Estatus No.1 de España

    Como el equipo mejor clasificado en el fútbol internacional, España habría seguido siendo uno de los favoritos para ganar el Mundial del próximo verano incluso si hubieran sido colocados en un 'Grupo de la Muerte', por lo que sus posibilidades solo han aumentado tras un sorteo muy favorable.

    La imprevisibilidad de Uruguay significa que no deben ser subestimados, pero la derrota por 5-1 del mes pasado ante EE. UU. expuso serios problemas dentro del equipo de Marcelo Bielsa y, en este momento, no hay garantía de que El Loco siga a cargo cuando comiencen las finales. 

    En cuanto a Arabia Saudita, a pesar de una inversión masiva posterior en su liga doméstica, en realidad han retrocedido desde que lograron posiblemente la mayor sorpresa en la historia del Mundial al vencer a los eventuales ganadores Argentina en Qatar en 2022, mientras que Cabo Verde no será rival para Lamine Yamal & Co.

    Cuando también consideramos que el oponente programado de cuartos de final de España será el ganador del grupo de Estados Unidos o Bélgica, La Roja parece estar perfectamente posicionada para agregar el título mundial a su corona europea el próximo verano.

    PERDEDOR: La final soñada de la FIFA

    Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aún desafiando audazmente los estragos del tiempo (con diversos grados de éxito), ahora parece casi seguro que los dos legendarios jugadores volverán a adornar el escenario más grandioso del juego el próximo verano.

    Hay poca evidencia de que Messi se esté convirtiendo en una "carga" para Argentina. Al contrario, sigue siendo integral para sus esperanzas de ganar un segundo título consecutivo y la Albiceleste debería tener pocos problemas para terminar en la cima de un grupo que contiene a Austria, Argelia y Jordania.

    En cuanto a Ronaldo, estará ansioso por añadir a su relativamente bajo conteo de goles en Copas del Mundo después de que su suspensión para los dos primeros juegos fuera anulada, lo que significa que es libre de enfrentar al ganador de la vía de play-off intercontinental uno (RD Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) y Uzbekistán, antes de que Portugal se enfrente a Colombia en un partido que casi con certeza decidirá al ganador del Grupo K.

    Sin embargo, quienes esperaban el final más dramático posible para la rivalidad definitoria de la era Ronaldo-Messi -una final de Copa del Mundo entre sus respectivas naciones- se han quedado decepcionados, ya que Argentina y Portugal están en el mismo lado del sorteo.

    Aun así, la FIFA puede consolarse con el hecho de que un enfrentamiento en cuartos de final entre el dúo de superestrellas es una posibilidad clara y, sin duda, rompería el internet de todas formas.