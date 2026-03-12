Goal.com
Galliani: «Berlusconi pensaba a lo grande, os voy a contar cómo fichamos a Sacchi, Ancelotti, Nesta e Ibrahimovic. De ahí vienen los días del Cóndor»

La historia de todos los entresijos de los mejores fichajes en la carrera del ex director general del Milan.

Una vida dedicada al fútbol, una gran carrera en la dirección del Milan.

Adriano Galliani, exdirector general del Rossonero, ha concedido una larga entrevista al podcast Colpi da Maestro. Muchas anécdotas y diversos entresijos contados sobre su larguísima experiencia en el club de Via Aldo Rossi, entre ellos sus primeras palabras en las que seleccionó cuál fue la mejor temporada que vivió en el Milan: «Si tuviera que elegir una de mis 31 años en el Milan, diría que la temporada 1993-1994».

A continuación, todas sus declaraciones.

  • EL MILÁN DE SACCHI, CAPELLO Y ANCELOTTI

    En primer lugar, Galliani habló de los diferentes Milan que vivió con técnicos de la talla de Arrigo Sacchi, Fabio Capello y Carlo Ancelotti: «Aquel Milan pensaba a lo grande porque su presidente, Silvio Berlusconi, pensaba a lo grande. Y esto lo transmitió al club, a los entrenadores y a los jugadores. Si pienso en cuando elegimos a Sacchi, la gente decía que estábamos locos. Arrigo hacía jugar bien a sus equipos, pero era un entrenador que, el año antes de llegar al Milan, no había conseguido el ascenso de la Serie B con el Parma. De Capello se decía que era el ojito derecho de Berlusconi porque Fabio llevaba años sin entrenar y se dedicaba a otras cosas. El tercer fichaje fue Ancelotti, al que llamaban el «perdedor de éxito» porque en los dos años anteriores al Milan había estado en la Juve y había quedado segundo dos veces. No solo hay que recordar los fichajes magistrales en lo que respecta a los jugadores, sino también a los entrenadores. Después del Milan, volví al Monza y creo que un fichaje magistral fue coger al entrenador del Primavera Palladino y llevarlo al primer equipo. Los entrenadores influyen mucho en los resultados de los equipos». 

  • LOS ENTRENADORES

    «Ha habido diferentes épocas. Empezaré por Sacchi: para Berlusconi lo fundamental era jugar bien. El año anterior jugamos un partido amistoso contra el Parma y vimos que los emilianos jugaban bien. En la Copa de Italia nos tocó el Parma, que vino a Milán y ganó jugando muy bien. Berlusconi me preguntó si el Parma tenía mejores jugadores que el Milan y, obviamente, le respondí que no. Entonces me preguntó por qué jugaban mejor que nosotros. Le respondí: «No sé, supongo que tendrán un buen entrenador». El Milan pasó como segundo en esa fase de la Copa de Italia, que ganó el Parma. ¿A quién nos tocó en octavos? Al Parma, que volvió a Milán y nos ganó por segunda vez. En ese momento pensamos que no era una casualidad. En el partido de vuelta, invitamos al presidente del Parma a cenar después del partido y en esa cena conocimos a Sacchi. Hablamos, pero no llegamos a ningún acuerdo. En los meses siguientes decidimos que Sacchi tenía las características adecuadas para entrenar al Milan. Cuando llegó, ganó el Scudetto en su primer año, la Copa de Europa en el segundo y otra Copa de Europa en el tercero. Cuando vino a nosotros, Sacchi no pidió dinero, me dejó a mí que fijara la cifra. Él dijo que estaba bien, pero añadió que si ganaba, la cifra se duplicaría durante el año, la temporada siguiente se volvería a duplicar y, si volvía a ganar el campeonato o la Copa de Europa, se duplicaría de nuevo, y lo mismo ocurriría en el tercer año. Y así, al final, se compró unos cuantos hoteles en Milano Marittima (risas, ndr)».

  • LOS DÍAS DEL CÓNDOR

    A continuación, explicó el origen del apodo Condor y lo que sucedió en los últimos días del mercado: «Surgió porque había una película que se llamaba "Los tres días del Condor". Pensé que los tres días del Condor eran los últimos días del mercado. Llegué a hacer cien mercados. Empecé mi carrera en 1975 en el Monza y terminé con el mercado del Monza de 2025. El primer fichaje fue un intercambio: el Monza fichó a Braida y cedió a Peressin al Palermo. Recuerdo todos los fichajes. Desde 1975 siempre he visto una cosa: el valor de los futbolistas bajaba a medida que avanzaba el mercado. Si tienes que vender a un jugador, debes hacerlo al principio del mercado; si quieres comprar, debes hacerlo al final del mercado. Creo que todos los equipos tienen más jugadores de los que necesitan. Por lo tanto, los días del Cóndor deben ser los últimos días. No siempre, pero a menudo, en los últimos días, las operaciones que eran un no se convierten en un sí, o incluso las operaciones que parecían imposibles se vuelven posibles. Así nacen los días del Cóndor».

  • LOS GOLPES DE LOS QUE ESTÁ MÁS ORGULLOSO

    También hizo algunas declaraciones sobre los fichajes de los que se siente más orgulloso a lo largo de su carrera: «Empecemos por el primer fichaje de Condor, es decir, Carlo Ancelotti. Era 1987, Sacchi lo quería a toda costa, presionó mucho para ficharlo a pesar de sus problemas de rodilla. Sacchi decía que las rodillas se pueden curar, pero la cabeza no. Era el penúltimo día del mercado y el presidente de la Roma seguía diciendo que no. Yo ya había perdido un poco la esperanza, pero Braida hizo muy bien en organizar una cena con la Roma. Esa noche nos dimos cuenta de que el presidente seguía diciendo que no, mientras que su hijo y el director deportivo Perinetti decían que sí. El hijo me invitó a Roma al día siguiente y organizó una reunión con su padre. Y a la mañana siguiente cogí el avión y me fui a Roma. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Ancelotti nos echó una gran mano en aquellas temporadas, pero yo también pienso otra cosa: si no se hubiera creado esa relación, en 2022 Carlo se habría ido al Parma, porque casi había firmado con ellos. Otro golpe maestro de Condor tuvo lugar en París en 1997, cuando fichamos a Leonardo del PSG. Capello, que había vuelto al Milan, lo quería a toda costa, pero Berlusconi y yo no queríamos gastar más dinero y le hablamos de nosotros. Entonces ocurre algo increíble: yo estaba en Florida y tenía que volver a Milán al día siguiente. Cuando me disponía a ir al aeropuerto, vi un letrero enorme que decía: «Leonardo». Llamé inmediatamente al presidente Berlusconi y le dije que había tenido una visión, así que volé a París para fichar a Leonardo del PSG. Tuve la suerte de conocer bien a los propietarios del PSG, que me recibieron inmediatamente y así fichamos a Leonardo. Si tengo que mencionar otro gran fichaje de Condor, sin duda diría que fue Alessandro Nesta. Estaba en Cerdeña y tomaba un café todas las mañanas con el presidente del Lazio, Cragnotti. Había llegado a un acuerdo con él por una cifra muy importante, 60 000 millones de liras antiguas, pero Berlusconi me dijo que no. Habíamos ganado la fase previa y, por lo tanto, íbamos a participar en la Liga de Campeones. Esa noche, Berlusconi estaba en Copenhague con otros primeros ministros. Vi en las noticias una entrevista al presidente en la que le preguntaban si sus ministros tenían libertad para moverse y él respondió que los ministros, respetando el presupuesto, podían mover el presupuesto como mejor les pareciera. En ese momento, aproveché la oportunidad y, a través de uno de sus guardias, conseguí hablar con Berlusconi y le pregunté: «Pero yo, como presidente del Milan, ¿soy equiparable a un ministro?». Él me respondió que sí. Y le dije que si fichábamos a Nesta ganaríamos la Champions, y que si ganábamos la Champions obtendríamos muchos ingresos. Berlusconi, un poco cansado, ya que eran las 4 de la madrugada, me da a entender que puedo ficharlo. Mi amigo Fedele Confalonieri me dice que tuve la suerte de entender inmediatamente cuándo Berlusconi decía sí y pensaba sí, decía sí y pensaba no, decía no y pensaba no, decía no y pensaba sí. Llega Nesta y ganamos la Champions League, que siempre permanecerá en mi corazón. El placer de vencer al Inter en semifinales y luego a la Juventus en la final es algo que quizás nunca vuelva a suceder. Y Nesta nos echó una gran mano».

  • LA NOCHE DE IBRAHIMOVIC Y EL GOL DE MAESTRO

    Por último, una larga historia sobre las negociaciones que llevaron a Zlatan Ibrahimovic de vuelta a Italia: «Te contaré la de Ibrahimovic. Estaba en Barcelona con el presidente del Barça y con Mino Raiola. El año anterior, los españoles habían fichado a Ibra del Inter por una cifra enorme. Creía que era imposible ficharlo después de solo un año. A pocos días del cierre del mercado, Raiola, que era el maestro del mercado, me llama y me dice que vaya a Barcelona porque se puede hacer. Voy a Barcelona y comienzo una gran batalla para fichar a Ibra y, al final, consigo ficharlo en calidad de cedido con opción de compra. Tenía que convencer a Ibra y fui a su casa, donde también estaban su mujer y sus hijos. Su mujer salió por la mañana, volvió a primera hora de la tarde y me encontró allí. No había preguntado antes quién era yo. Ibra se lo dijo y añadió que hasta que no firmara con el Milan no me iría de su casa. Zlatan firmó y ese año ganamos el campeonato».

    GOLPE DE MAESTRO - «El golpe de maestro que comparto con Braida fue Marco van Basten. Quizás no fue el golpe más difícil, pero creo que Marco fue el mejor de todos».

