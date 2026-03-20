El Arsenal-Manchester City es uno de los partidos más esperados del fin de semana. En Wembley se disputa la Copa de la Liga, un encuentro que se podrá seguir de forma gratuita y en exclusiva en el canal de YouTube de Cronache di Spogliatoio. A partir de las 17:00, Marco Cattaneo y Gaetano D'Agostino se encargarán de los comentarios; este último presentó así el partido en Calciomercato.com: «Espero un partido fascinante, inicialmente muy táctico. Son dos equipos que se conocen, se respetan y se temen. Pero, como suele ocurrir cuando hablamos de fútbol inglés, basta un episodio, una chispa, para encender el partido, encender al público y cambiarlo todo. Espero que sea un partido abierto, con muchas ocasiones; el Arsenal llega sin duda en mejor forma».
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Gaetano D'Agostino a CM: «El VAR así no sirve: es subjetivo y le quita emoción al partido. En los play-offs, Italia tiene miedo»
LOS MÉRITOS DEL ARSENAL
«Hay que felicitar al Arsenal por su forma de planificar y por la paciencia que ha demostrado. Ha apoyado a Arteta a lo largo de los años, incluso cuando los resultados no llegaban, ha realizado las inversiones adecuadas y ahora se encuentra en esta situación, luchando por todos los objetivos. Es mérito del club y mérito del entrenador, a quien considero una versión renovada de Guardiola. Se ha convertido en un entrenador pragmático, menos espectacular. Ha entendido que para ganar hay que renunciar a algo. Ahora es Arteta, no se le puede comparar con nadie, ha desarrollado su propio estilo. Ha entendido que está bien practicar un fútbol atractivo, pero que de vez en cuando hay que ensuciarse las manos».
SE ACABÓ LA ERA DE GUARDIOLA
«Creo que la era de Guardiola en el Manchester City ha llegado a su fin. Lo hemos visto también en la doble eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, un Real Madrid que, sin duda, no es el mejor equipo de todos los tiempos. Su estilo ya no resulta tan eficaz ni espectacular, aunque se haya renovado la plantilla».
¿Jugador o resultadista?
«No creo que haya un ganador entre el que se centra en el juego y el que se centra en los resultados. Quien gana siempre tiene la razón. Solo puedo decir que el fútbol italiano me aburre: hay demasiada táctica, demasiada presión. Faltan las emociones. Los entrenadores saben que no pueden cometer errores, que dependen de los resultados. Y eso les lleva a tomar decisiones conservadoras».
CÓMO COMENTAR EL FÚTBOL
«El fútbol ha cambiado, al igual que la forma de contarlo. Ahora todo es en directo, la espera ya no existe, se ha desvanecido. Quienes hablan de fútbol tienen una responsabilidad: deben hacerlo con equilibrio, respeto y competencia. Es importante ser profesionales y actuar con profesionalidad, siendo conscientes de que hay poco tiempo para reflexionar. De que lo que digas puede hacerse viral».
EL PAPEL DEL VAR
«El VAR se introdujo para mejorar el fútbol, pero ha acabado ralentizándolo. Le quita espectáculo, rompe el ritmo de los partidos y los ha hecho menos entretenidos. Me pregunto por qué se ha incorporado si, por cada jugada, el juego se detiene durante dos o tres minutos. Además, hay que tener en cuenta que la decisión suele ser subjetiva, no objetiva. Depende de la interpretación del árbitro. Se necesitan reglas claras; una misma mano no puede juzgarse de forma diferente con una semana de diferencia».
DANIELE DE ROSSI
«Lo considero un hombre predestinado. Una gran persona en el plano humano, un hombre de fútbol que ha sabido esperar, sin precipitarse. Sabe sopesar los pros y los contras de cada oportunidad».
Cesc Fàbregas
«Es un entrenador sólido, consciente y moderno. Con ideas claras. Insisto, un entrenador sólido».
PIO ESPOSITO
«Lo considero un Luca Toni moderno; me gusta porque siempre sale al campo con ganas y con mirada decidida. Esa es su fuerza. Es un joven con la actitud de un hombre».
MARCO PALESTRA
«Es un jugador fuerte, un ala-pívot o un pívot moderno, ideal para un gran equipo. Está listo para dar el gran salto, aunque no sé si ya está preparado para ser una pieza clave en un gran club».
ELIMINATORIAS MUNDIALES PARA ITALIA
«Tengo sentimientos encontrados de cara a la repesca. Espero de verdad que Italia se clasifique para el Mundial, por todos esos pequeños aficionados que nunca han escuchado el himno en un Mundial. Clasificarnos refuerza nuestro sentido de pertenencia. Creo que el rival más difícil de superar no es Irlanda del Norte ni, en su caso, Bosnia o Gales, sino el miedo».
EQUIPO DE FÚTBOL SALA
«¿Mi equipo ideal de fútbol sala? Pongo a Donnarumma en la portería y a van Dijk como defensa. En el centro del campo, a Cherki y Vitinha, y en la delantera, un falso nueve: Yamal no puede faltar».
EL PALERMO EN LA SERIE A
«Llevo el rosanero en la sangre; como palermitano, espero que vuelva a la Serie A, es el escenario que se merece».