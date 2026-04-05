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Gabriel Martinelli, criticado por su «falta de respeto» al empujar al árbitro; al jugador del Arsenal le dijeron que debería haber sido expulsado por empujar a Sam Barrott durante la derrota en la FA Cup ante el Southampton
Situaciones que merecen tarjeta roja
Según The Sun, Halsey insiste en que Martinelli debería haber sido expulsado por su altercado físico con Barrott durante la derrota por 2-1 ante el Southampton el 4 de abril. El incidente tuvo lugar en los últimos instantes del partido de la FA Cup, mientras el Arsenal buscaba desesperadamente el empate. Halsey, que arbitró en la máxima categoría durante 14 años, cree que la tarjeta amarilla mostrada al jugador de 24 años fue demasiado indulgente, dado el contacto que hubo. El exárbitro argumentó que este tipo de acciones agresivas socavan la autoridad de los árbitros en todos los niveles del fútbol, y exigió sanciones más estrictas para proteger a los árbitros.
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Una falta de respeto total
El momento clave se produjo en el minuto 94, después de que Shea Charles adelantara a los locales. Cuando se pitó un tiro libre a favor de los visitantes, el delantero intentó reanudar el juego rápidamente y empujó al árbitro. Halsey fue muy crítico en su valoración de la conducta del brasileño durante el tenso intercambio. Afirmó: «El árbitro Sam Barrott pitó un tiro libre a favor del Arsenal, Martinelli se abalanzó y empujó a Sam para apartarlo del camino. Lo siento, pero Gabriel Martinelli mostró una total falta de respeto hacia el árbitro Sam Barrott en esa situación. Aunque Sam le sacó tarjeta amarilla, para mí es tarjeta roja. Simplemente no se puede poner las manos encima a un árbitro, y mucho menos empujarlo para apartarlo del camino».
Repercusión en las bases
Más allá de las consecuencias inmediatas para el club, Halsey expresó su profunda preocupación por el mensaje negativo que esto transmite al fútbol base. Considera que los jugadores de élite tienen la responsabilidad de dar ejemplo sobre cómo se trata a los árbitros en los campos locales cada fin de semana. Halsey añadió: «Hay que echar un vistazo por todo el país, de arriba abajo, los sábados y domingos, donde tenemos árbitros de los campos locales saliendo a arbitrar sus partidos. ¿Qué mensaje transmite eso a nuestros árbitros de los parques locales? Creo que Sam hizo un buen partido, arbitró bien, pero creo que defraudó a la comunidad arbitral al no expulsar a Gabriel Martinelli por empujarle en el momento de la concesión de un tiro libre, para poder lanzarlo rápidamente».
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Aumenta la presión sobre la FA
La organización benéfica Ref Support UK también se ha pronunciado sobre la polémica, instando a la Federación Inglesa de Fútbol a tomar medidas disciplinarias a posteriori tanto contra el jugador como contra su equipo. Consideran que no sancionar un acto de agresión tan flagrante podría provocar una escalada de incidentes similares. En un comunicado, la organización declaró: «La FA no puede dejar que se salga con la suya. Será una oportunidad perdida si no toman medidas contra el Arsenal y Martinelli. Ha habido demasiados incidentes en el fútbol en los que se empuja o se da un empujón a los árbitros, y el fútbol no puede permitir que la situación se agrave más. Me hubiera encantado que el árbitro lo expulsara».