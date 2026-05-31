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Gabriel Magalhães rompe su silencio tras fallar un penalti en la final de la Liga de Campeones: el defensa del Arsenal lanza un mensaje «doloroso»
El drama de la tanda de penaltis echa por tierra el sueño del doble título
El Arsenal, recién campeón de la Premier, soñó al adelantarse con gol de Havertz a los seis minutos. Pero el PSG igualó en la segunda parte con un penal de Dembélé. En la lotería de los penaltis, Raya detuvo a Mendes, y Eze falló. El turno llegó a Gabriel en el quinto tiro, pero su remate se fue por encima del larguero y desató la celebración del equipo de Luis Enrique.
Gabriel envía un mensaje a la afición del Arsenal
A través de las redes sociales, Gabriel se dirigió a la afición de los Gunners para expresar su decepción, pero recordó que está muy orgulloso de la temporada en la que el club rompió una sequía de 22 años y ganó la Premier League.
«Es doloroso, pero estoy orgulloso de este equipo y de todo lo que hemos logrado juntos esta temporada», escribió el defensa en Instagram. «Gracias a nuestra increíble afición por vuestro apoyo en cada paso del camino. ¡Os merecéis celebrar este viaje con nosotros y disfrutar del desfile de hoy! ¡Nos vemos la próxima temporada!!! Con cariño, Big Gabi».
Arteta defiende la valentía del defensa
A pesar de las críticas de algunos aficionados, Arteta explicó rápidamente el orden de los penaltis. El técnico del Arsenal reveló que Gabriel se ofreció para lanzar el quinto, tras la sustitución o baja de los especialistas después de 120 minutos de juego.
«Él (Gabriel) quería lanzar el quinto, sinceramente. Nos hemos preparado y entrenado para este momento. Normalmente, los lanzadores de penaltis serían Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] y Kai [Havertz], sin duda. Sabíamos que, si llegábamos a la prórroga y a los penaltis, lanzarían otros jugadores con igual calidad: Ebz [Eberechi Eze] no falla ninguno en los entrenamientos, pero luego hay que hacerlo en el momento clave. Es una pena no haber tenido la misma precisión y eficacia que ellos, y por eso no hemos ganado», explicó Arteta.
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Londres se tiñe de rojo para el desfile del título
La plantilla del Arsenal apenas tiene tiempo para lamentar la final de Budapest, pues hoy se celebra el título de la Premier League con una marcha por el norte de Londres. Miles de aficionados ya llenan la zona, colapsando el tráfico en toda la capital. A pesar de quedar subcampeones de Europa, el ambiente en Islington es festivo mientras Arteta lidera el recorrido de 9 km para celebrar la victoria.