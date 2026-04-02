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Gabriel Jesús sitúa a Bukayo Saka «al mismo nivel» que Vinicius Junior y Raphinha al elogiar a su «humilde» compañero del Arsenal
«Son todos iguales»
Jesús comparó a Saka con sus tres compañeros de la selección brasileña, tras haber trabajado estrechamente con el internacional inglés en el Arsenal durante los últimos cuatro años. «Está al mismo nivel. Todos son iguales», afirmó Jesús en el programa «Rio Ferdinand Presents». «Por supuesto, hablamos de estilos y momentos diferentes, pero todos tienen sus cualidades y han dejado huella en los momentos importantes. Así que Bukayo también está ahí. Obviamente, aún hay que ganar títulos, pero los conseguirá».
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La humildad detrás del talento
Más allá de la habilidad técnica que ha convertido a Saka en el talismán del Arsenal, Jesús expresó una profunda admiración por el carácter del extremo. El brasileño destaca que Saka se ha mantenido extraordinariamente con los pies en la tierra a pesar de asumir la responsabilidad de ser una figura destacada en el Emirates Stadium.
Jesús dijo: «Soy un gran admirador de la personalidad de Bukayo porque es un chico muy humilde. Y es fuerte, pero muy humilde. Hoy en día, en el fútbol, no es algo fácil: ver a alguien que viene de la cantera y que luego llega a ser tan importante en el club, en el equipo o en el fútbol, y que, aun así, sigue siendo el mismo».
Confianza en la búsqueda de la gloria
Ahora que la temporada entra en su recta final, el internacional brasileño no oculta su optimismo. Tras haber sido testigo del crecimiento de jugadores como Saka y de la madurez general de la plantilla del Arsenal bajo la dirección de Mikel Arteta, Jesús está convencido de que 2026 podría ser el año en que el trofeo de la Premier League vuelva al club por primera vez en más de dos décadas.
«Tengo mucha confianza. Mucha confianza, porque estamos en una buena posición y contamos con una plantilla increíble», añadió el delantero. «Creo al 100 % que esta temporada vamos a conseguir algo».
La carrera del Arsenal por el título
El buen estado de forma de Saka ha sido fundamental para mantener al equipo de Arteta en lo más alto de la clasificación de la Premier League. El Arsenal cuenta actualmente con una ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City, aunque el equipo de Pep Guardiola tiene un partido menos.
Jesús, que llegó al Arsenal procedente del Manchester City en 2022 con cuatro títulos de liga ya en su palmarés, cree que la plantilla actual está por fin lista para cruzar la línea de meta tras quedarse a las puertas en campañas anteriores.