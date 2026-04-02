Gabriel Jesús sitúa a Bukayo Saka «al mismo nivel» que Vinicius Junior y Raphinha al elogiar a su «humilde» compañero del Arsenal

Más allá de la habilidad técnica que ha convertido a Saka en el talismán del Arsenal, Jesús expresó una profunda admiración por el carácter del extremo. El brasileño destaca que Saka se ha mantenido extraordinariamente con los pies en la tierra a pesar de asumir la responsabilidad de ser una figura destacada en el Emirates Stadium.

Jesús dijo: «Soy un gran admirador de la personalidad de Bukayo porque es un chico muy humilde. Y es fuerte, pero muy humilde. Hoy en día, en el fútbol, no es algo fácil: ver a alguien que viene de la cantera y que luego llega a ser tan importante en el club, en el equipo o en el fútbol, y que, aun así, sigue siendo el mismo».