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¿Futuro capitán del Barcelona? Pau Cubarsi revela su sueño de liderar como defensa, plenamente comprometido con la filosofía de Hansi Flick
Convertirse en un líder blaugrana
Cubarsi, que desde enero de 2024 ha jugado 128 partidos con el Barcelona, se ve como futuro capitán y líder del Spotify Camp Nou.
En Catalunya Radio reconoció: «Tengo 19 años y mucho camino por recorrer, pero quiero ganar experiencia y, con el tiempo, asumir el papel de líder; el defensa, junto con el portero, ve todo el campo y eso es clave para crecer».
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Apoyar la línea defensiva adelantada del entrenador
Pese a las críticas por su estilo arriesgado, Cubarsi defiende la táctica de Flick y asegura que la plantilla confía en ella. El titular indiscutible ha jugado 48 partidos esta temporada en cuatro competiciones. Su expulsión ante el Atlético de Madrid complicó la eliminación en cuartos de la Champions.
Aun así, asegura que los riesgos del sistema son parte del aprendizaje: «La filosofía del entrenador es esta y la defenderemos hasta el final; hemos ganado muchos títulos jugando así... cuando estamos concentrados, funciona, como se ha visto», afirmó.
Sobre el partido contra el equipo de Diego Simeone, añadió: «Siempre se puede mejorar, incluso con la defensa adelantada, pero son cosas que pasan; en milésimas de segundo debes decidir y eso te enseña para el futuro».
Aprender de los veteranos y luchar por la gloria europea
Los blaugranas han sumado recientes éxitos nacionales que engrosan el impresionante palmarés de Cubarsi. El medallista olímpico de oro posee dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España desde su debut.
Sin embargo, admite que la plantilla quiere más: «Son dos ligas consecutivas que reconocen el gran nivel de la temporada y te dicen que estás trabajando bien, pero aún nos quedan las espinas de la Champions League y la Copa», afirmó.
Agradece la ayuda de Íñigo Martínez: «Íñigo me ayudó y aprendí muchísimo de él, y ahora intento poner todo eso en práctica para ser un mejor futbolista».
Además, restó importancia a los rumores que vinculaban a Alessandro Bastoni, del Inter, con el club, y destacó el gran nivel de Ronald Araujo, Jules Koundé y Andreas Christensen.
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¿Qué le depara el futuro al joven defensa?
Cubarsi quiere acabar la temporada con una gran actuación ante el Valencia y luego enfocarse en el Mundial. Con el torneo cerca, el central busca impresionar a Luis de la Fuente para ser titular con España. «¿Titular? Me entrego en cada balón para que el entrenador confíe en mí. Queremos hacer un buen Mundial», concluyó.