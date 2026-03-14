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Fútbol y finanzas - Mundial 2026: los partidos se podrán ver en DAZN también en bares y locales

Novedades sobre la retransmisión del Mundial.

El Mundial de 2026 se acerca a pasos agigantados. Los partidos del torneo mundial se retransmitirán en DAZN y una selección de ellos se emitirá en abierto en la RAI. La plataforma se ha asegurado los derechos de retransmisión para el gran público y está a punto de hacerlo también en lo que respecta a los locales comerciales. Según informa Calcio e Finanza, de hecho, la retransmisión de los partidos será competencia de DAZN en bares, restaurantes y locales públicos. 

Aún no se ha hecho oficial, pero, según escribe la publicación especializada en fútbol y economía, las negociaciones estarían en su fase final. Cabe recordar que DAZN retransmitirá los 104 partidos del torneo en directo en streaming con una inversión total, junto con la RAI, de alrededor de 160 millones de euros.

  • Por otra parte, la retransmisión a través de una plataforma OTT en locales públicos no sería ninguna novedad. El verano pasado, DAZN ya retransmitió todos los partidos del Mundial de Clubes 2025 en establecimientos comerciales.

    Aún no está claro si DAZN intentará compartir la oferta comercial para el público con posibles socios. De hecho, la plataforma que retransmite la Serie A deberá decidir si se queda con el Mundial para sí sola o si lo distribuye con otros operadores (como hizo con Mediaset para el Mundial de Clubes). En este caso, sin embargo, la colaboración se limitaría únicamente al streaming, ya que la retransmisión en abierto será competencia de la RAI.

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