Mientras los principales clubes de la Liga MX se preparan para la fase decisiva de la temporada, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) convocó a los internacionales que juegan en el país a una breve concentración a partir del miércoles por la noche y amenazó con consecuencias drásticas en caso de ausencia.
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¡Fuerte escalada por la convocatoria! México amenaza a sus propias estrellas con la exclusión del Mundial
«Cualquier jugador que no se presente hoy a la concentración quedará excluido del Mundial», informó la federación el miércoles por la mañana (hora local). El 28 de abril, el seleccionador nacional, Javier Aguirre, convocó a 20 jugadores de la liga mexicana. El problema es que la concentración se realiza fuera del periodo oficial y en plena fase de los partidos más importantes de clubes.
Por ello, el presidente del Deportivo Guadalajara criticó a la Federación. “Los acuerdos entre clubes y la FMF solo son válidos si todas las partes los respetan”, publicó el martes por la noche en X; cinco de sus jugadores están convocados. Añadió que “he instruido a la dirección deportiva para que nuestros jugadores se presenten mañana en las instalaciones del club”.
Convocatoria de México para el Mundial: doce jugadores de la liga nacional y catorce de Europa y otras ligas
Según The Athletic, doce de los jugadores nominados tendrían un lugar asegurado en la lista mundialista. Sin embargo, los jugadores del Deportivo Toluca podrían perderse partidos clave de los playoffs y la Concachampions para estar en la lista final, que se anunciará dentro de un mes. Un portavoz de la federación añadió que otros 14 futbolistas que actúan en Europa y otras ligas extranjeras completarán la convocatoria definitiva.
Antes del torneo, la selección mexicana jugará amistosos contra Ghana (23 de mayo), Australia (31 de mayo) y Serbia (4 de junio). El 11 de junio, El Tri abrirá el Mundial en Ciudad de México ante Sudáfrica; luego enfrentará a Corea del Sur y a la República Checa en el Grupo A. México comparte la organización del torneo con Estados Unidos y Canadá.