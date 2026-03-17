Fuentes cercanas a GOAL afirman que el acuerdo está prácticamente cerrado y que solo falta el reconocimiento médico para formalizar el traspaso. Sin embargo, gran parte de las negociaciones se llevaron a cabo durante el invierno, cuando el Fulham presionó para cerrar un acuerdo de 35 millones de dólares, incluso después de que el delantero se fracturara un brazo.

Las condiciones personales entre Pepi y el club ya se han acordado, mientras que el PSV está dispuesto a sacar provecho del delantero tras dos años consecutivos de ofertas cada vez más altas. En enero de 2025, el PSV recibió una oferta de 20,7 millones de dólares de un club de la Premier League, según informaron fuentes aGOAL en ese momento, mientras que el West Ham también presentó una oferta de cesión con opción de compra.

Pepi no sería, ni mucho menos, el primer estadounidense en jugar en el Fulham. El club cuenta actualmente con otra estrella de la selección estadounidense, Antonee Robinson, mientras que jugadores como Clint Dempsey, Brian McBride y Tim Ream también se han convertido en héroes en Craven Cottage.

La noticia del fichaje de Pepi fue publicada por primera vez por Fabrizio Romano.