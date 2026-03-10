¿Fue realmente una decisión acertada? Por qué el FC Bayern podría enfrentarse a sanciones más largas para Joshua Kimmich y Michael Olise

¿Qué había pasado? En el minuto 77, con un marcador de 6-0 a favor del campeón alemán, Olise se tomó mucho tiempo para sacar un córner. Evidentemente, por la misma razón que Kimmich, que provocó una tarjeta amarilla en el minuto 83 por ejecutar un tiro libre demasiado lento.

«En realidad, fue innecesario. Buscaba un compañero al que pasar el balón. No querías jugar bajo presión. El rival dejó un poco libre a Tom (Bischof). Tenía la sensación de que solo le dejaban libre para luego presionar», explicó Kimmich sobre la situación en Prime Video. «Creo que si el jugador rival no se hubiera abalanzado sobre mí, quizá no me habría sacado la tarjeta amarilla. Quería sacar el balón, pero ya era demasiado tarde, fue molesto».

Ambos jugadores tenían dos tarjetas amarillas, por lo que ahora estarán sancionados y no podrán jugar el partido de vuelta de la próxima semana, que no tiene importancia deportiva. Lo que a primera vista parece bastante inteligente, tiene sin embargo una historia previa que podría acarrear mayores problemas al dúo.