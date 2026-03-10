El FC Bayern München perdió a dos jugadores para el partido de vuelta en pocos minutos durante su aplastante victoria contra el Atalanta Bergamo. Joshua Kimmich y Michael Olise recibieron, aparentemente de forma intencionada, su tercera tarjeta amarilla en la competición actual. ¿Se enfrenta ahora el dúo a una suspensión más larga que un solo partido?
Traducido por
¿Fue realmente una decisión acertada? Por qué el FC Bayern podría enfrentarse a sanciones más largas para Joshua Kimmich y Michael Olise
¿Qué había pasado? En el minuto 77, con un marcador de 6-0 a favor del campeón alemán, Olise se tomó mucho tiempo para sacar un córner. Evidentemente, por la misma razón que Kimmich, que provocó una tarjeta amarilla en el minuto 83 por ejecutar un tiro libre demasiado lento.
«En realidad, fue innecesario. Buscaba un compañero al que pasar el balón. No querías jugar bajo presión. El rival dejó un poco libre a Tom (Bischof). Tenía la sensación de que solo le dejaban libre para luego presionar», explicó Kimmich sobre la situación en Prime Video. «Creo que si el jugador rival no se hubiera abalanzado sobre mí, quizá no me habría sacado la tarjeta amarilla. Quería sacar el balón, pero ya era demasiado tarde, fue molesto».
Ambos jugadores tenían dos tarjetas amarillas, por lo que ahora estarán sancionados y no podrán jugar el partido de vuelta de la próxima semana, que no tiene importancia deportiva. Lo que a primera vista parece bastante inteligente, tiene sin embargo una historia previa que podría acarrear mayores problemas al dúo.
- Getty
La UEFA sancionó adicionalmente a Sergio Ramos.
En febrero de 2019, el entonces defensa del Real Madrid Sergio Ramos tuvo unas consecuencias inesperadas tras el partido de la Liga de Campeones contra el Ajax de Ámsterdam. El español estuvo ausente de su equipo más tiempo del previsto inicialmente, después de que la UEFA le impusiera una sanción adicional.
El motivo fue una jugada en el partido de ida de los octavos de final, que el Real ganó por 2-1 en Ámsterdam. Poco antes del pitido final, Ramos cometió una falta sobre el delantero del Ajax Kasper Dolberg y recibió su tercera tarjeta amarilla en la competición. Con ello, quedó automáticamente claro que no podría jugar el partido de vuelta.
Sin embargo, tras el partido, el español dejó entrever que la amonestación podría haber sido intencionada para poder disputar la siguiente ronda sin tarjetas. «Teniendo en cuenta el resultado, mentiría si dijera que no lo forcé. Es algo en lo que he pensado», declaró Ramos según Marca.
El enfado posterior no ayudó a Ramos
La UEFA consideró que este incidente constituía una infracción de las reglas. Según el artículo 15 del reglamento disciplinario, un jugador será sancionado adicionalmente si recibe una tarjeta amarilla o roja «de forma claramente intencionada».
Por lo tanto, la Comisión de Ética y Disciplina competente decidió imponer una suspensión de dos partidos. Además de la suspensión ya prevista para el partido de vuelta, Ramos también tuvo que perderse el siguiente partido de la máxima competición europea.
Ni siquiera el posterior intento del defensa de relativizar sus declaraciones cambió la decisión. Un día después del encuentro en Ámsterdam, Ramos declaró en la página web del club que estaba «molesto» por perderse el partido de vuelta debido a la sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, la UEFA se mantuvo firme, al igual que en diciembre de 2017, cuando tomó medidas en un caso similar contra su compañero de equipo Dani Carvajal.