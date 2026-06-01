¿Fue por culpa de Lennart Karl? La selección alemana protagoniza una curiosidad contra Finlandia

Nagelsmann admitió que, ya en el calentamiento, le llamaron la atención las muchas botas rosas de sus jugadores.

«Sinceramente, me parece muy chulo. Me gusta el rosa: es un color bonito, amigable y, al mismo tiempo, tiene la agresividad necesaria. Además, combinaba bien con el azul claro y el azul oscuro de las camisetas y pantalones», afirmó el seleccionador nacional.

Los otros goles del domingo en Maguncia los marcaron Florian Wirtz (2-0) y Jamal Musiala (4-0). Al día siguiente la selección alemana jugó un partido no oficial contra Finlandia en el campus de la DFB en Fráncfort ante un público selecto. Se jugaron dos tiempos de 25 minutos y Nagelsmann aprovechó para dar ritmo a quienes no actuaron o lo hicieron poco el domingo.

El martes la delegación viajará a Estados Unidos para concentrarse en Chicago y, el 6 de junio, disputará el último amistoso ante la anfitriona. Dos días después se trasladará a Winston-Salem, su base mundialista. La fase final arrancará el 14 de junio contra Curazao.