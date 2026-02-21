«Fue la decisión correcta»: Yan Diomande explica por qué rechazó la oportunidad de fichar por el Chelsea

Diomande ha sido el centro de atención tras destacar en el RB Leipzig. El joven ha marcado ocho goles y ha dado cuatro asistencias en la Bundesliga en lo que va de temporada, lo que ha alimentado los rumores de que podría cambiar de equipo en verano. El Liverpool se ha interesado por Diomande como posible sustituto de Mohamed Salah, aunque el joven ha restado importancia a los rumores sobre su fichaje por Anfield. En declaraciones a Bild, afirmó: «La gente lo ha convertido en el club de mis sueños. Pero, ante todo, es el club favorito de mi padre. Siempre fue su gran deseo verme allí algún día porque le encanta el ambiente de Anfield. Siempre hablaba maravillas de Steven Gerrard. Yo era demasiado joven para verlo jugar. Durante mucho tiempo ni siquiera tuvimos televisión en casa. Siento un gran respeto por el Liverpool, pero mi club soñado ahora mismo es el Leipzig».

A Diomande también le preguntaron sobre el posible interés del Bayern y añadió: «Siempre es agradable oír algo así. Pero no he hablado con nadie del Bayern. No es el momento adecuado para eso. Estoy feliz aquí en Leipzig y quiero seguir totalmente concentrado».