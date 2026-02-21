Getty Images
«Fue la decisión correcta»: Yan Diomande explica por qué rechazó la oportunidad de fichar por el Chelsea
Foco en Diomande
Diomande ha sido el centro de atención tras destacar en el RB Leipzig. El joven ha marcado ocho goles y ha dado cuatro asistencias en la Bundesliga en lo que va de temporada, lo que ha alimentado los rumores de que podría cambiar de equipo en verano. El Liverpool se ha interesado por Diomande como posible sustituto de Mohamed Salah, aunque el joven ha restado importancia a los rumores sobre su fichaje por Anfield. En declaraciones a Bild, afirmó: «La gente lo ha convertido en el club de mis sueños. Pero, ante todo, es el club favorito de mi padre. Siempre fue su gran deseo verme allí algún día porque le encanta el ambiente de Anfield. Siempre hablaba maravillas de Steven Gerrard. Yo era demasiado joven para verlo jugar. Durante mucho tiempo ni siquiera tuvimos televisión en casa. Siento un gran respeto por el Liverpool, pero mi club soñado ahora mismo es el Leipzig».
A Diomande también le preguntaron sobre el posible interés del Bayern y añadió: «Siempre es agradable oír algo así. Pero no he hablado con nadie del Bayern. No es el momento adecuado para eso. Estoy feliz aquí en Leipzig y quiero seguir totalmente concentrado».
- Getty Images
Diomande explica el rechazo del Chelsea
Diomande también ha explicado que podría haber fichado por un equipo inglés al principio de su carrera. El delantero declaró a RBLive que había hecho pruebas en el Chelsea, el Crystal Palace y el Rangers, y que tuvo la oportunidad de fichar por el Stamford Bridge antes de decidir finalmente irse a la Liga española.
«Fue una época difícil. Sentía que, para mucha gente, lo único que importaba era el dinero. Muchos me decían que tenía que jugar en el Chelsea sin falta. Entonces lo dejé todo y tomé una decisión por mí mismo», declaró a Bild. «Conocía al presidente del Leganés, que me había ayudado con mi fichaje por Estados Unidos. De repente, me enfrenté a una elección: ¿Leganés o Chelsea? Era arriesgado, pero, por suerte, fue la decisión correcta. Creo que la paciencia es muy importante en el fútbol. No siempre se trata solo de dinero. Si juegas bien, llegará de forma natural. Soy joven; necesito jugar para aumentar mi valor deportivo, para mejorar. Y eso no lo conseguiría en el banquillo».
Diomande habla sobre sus planes futuros.
Diomande acabó fichando por el Leganés antes de incorporarse al Leipzig el verano pasado con un contrato de cinco años. Se cree que el director deportivo del Leipzig, Oliver Mintzlaff, ha puesto un precio de 100 millones de euros (87 millones de libras esterlinas) a Diomande, pero el extremo admite que es probable que se marche en algún momento en el futuro. Añadió: «Él es el jefe. Y siempre hay mucha gente involucrada en un traspaso: clubes, agentes, familiares, jugadores. Por lo tanto, no tomo estas decisiones solo. Una cosa puedo prometer: ¡nunca discutiré con mi club! Por supuesto, probablemente no terminaré mi carrera aquí. Cuando llegue el momento, hablaremos. Pero si me quedo aquí este verano, seré absolutamente feliz».
Consejos de Vinicius Jr.
Diomande también ha revelado anteriormente que la estrella del Real Madrid Vinicius Junior es uno de sus ídolos y que el brasileño le ha dado consejos sobre su carrera. En declaraciones al sitio web oficial de la Bundesliga, afirmó: «Hace muchas cosas buenas en el campo y está totalmente concentrado. Lo conocí en persona por primera vez hace dos semanas en París. Tenemos un amigo en común y Viní me invitó a pasar dos días con él. Lo pasamos muy bien. Me dijo que me divirtiera en el campo, que eso es lo más importante».
- Getty Images
¿Qué viene después?
Es probable que el interés por Diomande continúe antes de la ventana de fichajes de verano, especialmente si sigue brillando en la Bundesliga. El Leipzig ocupa actualmente el quinto puesto en la clasificación de la Bundesliga y se enfrentará al Dortmund, segundo clasificado, en la próxima jornada.
