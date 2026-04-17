Fue clave en el salvamento del VfB Stuttgart: ¿quiere el BVB fichar a una estrella de la Premier League que busca nuevo equipo?

Según Sky, Mavropanos quiere dejar el West Ham, en riesgo de descenso, al final de esta temporada pese a tener contrato hasta 2028. Lo siguen el BVB y otros clubes de la Bundesliga, además de equipos de la Premier.

El BVB necesita centrales: Niklas Süle se irá gratis este verano. Emre Can seguirá de baja por rotura de ligamentos cruzados y, aunque Nico Schlotterbeck renovó hasta 2031, su contrato incluye una cláusula que podría facilitar su salida tras el Mundial.

Según Sky, ficharlo podría ser caro, pues el West Ham pide mucho dinero. No obstante, si el equipo, ahora 17.º en la Premier, desciende, podría verse obligado a vender.