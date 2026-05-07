Al preguntarle por los errores con Buonanotte, el exlateral del Leeds Dorigo —campeón y experto en las predicciones de la Premier League— dijo a GOAL: «Ese tipo de jugador era justo el que no pudimos fichar en el mercado de invierno.

Obviamente, Harry Wilson era ese jugador. Parecía hecho, pero se cayó en el último minuto. Así que nos quedamos sin él para afrontar la Premier.

Siempre se valoró esa opción. Luego llegó Buonanotte y pensé: “Genial, probémoslo; necesitamos ese enlace, ese ’10’ que llegue al área, marque y aporte calidad”.

Tuvo un par de oportunidades, pero no las aprovechó. En la copa, jugando de visita en Birmingham, lo pasó mal y fue sustituido. Además, los demás mediocampistas rendían mejor.

Seguro que ha trabajado duro en los entrenamientos, pero los demás también. Para mantener o ganar un puesto hay que brillar, y él no lo ha conseguido. El club seguirá buscando ese perfil de jugador.