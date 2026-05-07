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Frustración en el Leeds tras perder a Harry Wilson: una leyenda de los Whites, ganador de un título, analiza por qué ha fracasado el fichaje de Facundo Buonanotte
El Leeds optó por Buonanotte tras perder a Wilson.
El Fulham frustró el fichaje de Wilson en el último día de mercado, mientras el Leeds buscaba una plantilla que le mantuviera en la Premier League. Ya tienen la permanencia casi asegurada, pero no encontraron un ‘10’ capaz de decidir partidos.
La esperanza era que Buonanotte esparciera su particular polvo mágico en Elland Road tras llegar del Brighton en enero. Su contrato de una temporada con el Chelsea había sido rescindido al encontrar una competencia por un puesto demasiado feroz en Stamford Bridge.
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Tres partidos y 24 minutos en la Premier League para el jugador cedido
En West Yorkshire se repite la historia: el centrocampista de 21 años solo ha jugado tres partidos con el Leeds, 24 minutos en la Premier. Su única titularidad, en la FA Cup contra el Birmingham, acabó en el descanso.
No se le ha vuelto a ver desde esa salida para el olvido en St Andrew’s el 15 de febrero, y su temporada 2025-26 está a punto de terminar. La campaña pasada fue uno de los pocos rayos de luz del Leicester, que se precipitaba hacia el primero de sus dos descensos consecutivos.
El Leeds no ha visto su mejor versión y, por eso, buscará refuerzos cuando se abra el mercado el 15 de junio.
¿Por qué le ha ido tan mal a Buonanotte durante su cesión al Leeds?
Al preguntarle por los errores con Buonanotte, el exlateral del Leeds Dorigo —campeón y experto en las predicciones de la Premier League— dijo a GOAL: «Ese tipo de jugador era justo el que no pudimos fichar en el mercado de invierno.
Obviamente, Harry Wilson era ese jugador. Parecía hecho, pero se cayó en el último minuto. Así que nos quedamos sin él para afrontar la Premier.
Siempre se valoró esa opción. Luego llegó Buonanotte y pensé: “Genial, probémoslo; necesitamos ese enlace, ese ’10’ que llegue al área, marque y aporte calidad”.
Tuvo un par de oportunidades, pero no las aprovechó. En la copa, jugando de visita en Birmingham, lo pasó mal y fue sustituido. Además, los demás mediocampistas rendían mejor.
Seguro que ha trabajado duro en los entrenamientos, pero los demás también. Para mantener o ganar un puesto hay que brillar, y él no lo ha conseguido. El club seguirá buscando ese perfil de jugador.
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El Leeds busca en el mercado un mediapunta creativo.
Buonanotte tiene contrato con el Brighton hasta 2028, pero su futuro inmediato sigue incierto.
Su valor, que subía, se ha estancado, por lo que parece poco probable que un club de la talla del Chelsea se interese de nuevo y el Leeds ya busca otras opciones. Quizá en 2026 algún recién ascendido apueste por él, o tal vez le convenga salir de Inglaterra para jugar con regularidad en otra liga.