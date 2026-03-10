Getty/Instagram
Frank Illet, el famoso fan del Manchester United, describe su plan para «seguir siendo relevante» una vez que termine su campaña publicitaria sobre el corte de pelo en un nuevo y divertido anuncio
El United Strand se prepara para las tijeras
Ilett, conocido en Internet como «The United Strand», ha visto cómo su cabello alcanzaba una longitud extraordinaria desde octubre de 2024. Este fiel seguidor se comprometió a no ir a la peluquería hasta que el Manchester United consiguiera cinco victorias consecutivas, una tarea que ha resultado difícil durante un par de temporadas turbulentas en Old Trafford.
Bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, el equipo recientemente dio una alegría a Ilett con una racha de cuatro victorias consecutivas. Sin embargo, el empate contra el West Ham frenó el impulso, dejando las tijeras del aficionado en el cajón. A solo nueve partidos del final de la temporada, Ilett se prepara ahora para el inevitable día en que su característico look desaparezca.
Un cruce de redes sociales repleto de estrellas
En un nuevo anuncio satírico para Paddy Power, Ilett participa en un seminario sobre «cómo diversificar el impulso viral» junto a otros iconos de Internet como Wealdstone Raider y Guy Goma. El sketch se burla de la naturaleza efímera de la cultura meme mientras el grupo debate cómo mantener su fama una vez que su «gancho» original se desvanezca.
Durante el vídeo, Ilett expresa su temor por su marca una vez que el United recupere la consistencia. Le dice al grupo: «Cuando el Man United consiga esas cinco victorias consecutivas, será mi fin. Necesito seguir siendo relevante y diversificar mi marca, y para ello voy a necesitar ayuda.
«La clase no es realmente lo que esperaba, para ser sincero. Pero necesito crecer como artista. Mi pelo no estará aquí para siempre. El Man United ganará cinco partidos seguidos, ¿no?».
Revelación impactante en el aula
El anuncio da un giro extraño cuando Ilett intenta mostrar su «verdadero yo» detrás de su pelo. «Sí, hay mucha gente que no me conoce. Realmente tengo talentos ocultos», añade.
Entonces, un «presentador» del anuncio pregunta: «Frank, si quieres llevar tu viaje al siguiente nivel, tienes que mostrarnos tu verdadero yo, lo que hay dentro. Vamos, campeón».
Ilett responde: «Sí, soy el tipo con la melena, pero hay mucho más en mí que eso». Se desabrocha la camisa para mostrar una espesa capa de vello en el pecho, lo que provoca que las otras estrellas virales abandonen la habitación disgustadas.
Carrick reconoce el bombo publicitario.
Incluso Carrick se ha referido a la dedicación de los aficionados, confirmando que la historia ha llegado al vestuario del United. El entrenador interino señaló que, si bien la hazaña proporciona un alivio divertido, sigue siendo una nota al margen de las ambiciones profesionales del club.
«Puedo decir que estoy al tanto, sí. Mis hijos me lo han contado, pero desde luego no va a ser un tema de conversación para el equipo a nivel profesional. Entiendo lo que ha pasado y me hace sonreír, pero en última instancia no va a tener ningún impacto», dijo Carrick.
A falta de nueve partidos para el final de la Premier League, los Red Devils buscarán mantener su impulso para terminar entre los tres primeros y clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Actualmente solo tienen una ventaja en la diferencia de goles sobre su próximo rival, el Aston Villa, y solo tres puntos de ventaja sobre el Chelsea y el Liverpool, que ocupan el quinto y sexto puesto, respectivamente.
