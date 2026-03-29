Francia da miedo: 3-1 contra Colombia con los suplentes en el campo, doblete de Doué y gol de Thuram

Un partido emocionante desde los primeros minutos, con varios momentos de gran intensidad en el campo. Doué abrió el marcador a la media hora con un disparo lejano que Muñoz desvió a la espalda de Montero. En el minuto 41 llega el gol de Marcus Thuram, delantero del Inter que no marcaba con la selección desde 2023, hábil al rematar de cabeza un centro desde la derecha de Akliouche, aprovechando una salida en falso del portero.

En la segunda parte, Doué firma su doblete tras una asistencia del mismo Thuram; luego se producen cambios en ambos equipos y uno de ellos, Campaz, marca el gol del honor para los Cafeteros en el minuto 77. Ya fuera de tiempo, se anula un gol de Mbappé por fuera de juego.



