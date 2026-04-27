AFP
Traducido por
Francesco Farioli responde con firmeza a los rumores sobre el puesto en el Chelsea mientras el Oporto se acerca al título de liga
La búsqueda del sucesor de Rosenior
Tras el cese de Liam Rosenior, el Chelsea busca entrenador y, según los rumores, Farioli está en su lista. El club londinense analiza varios candidatos de renombre para dirigir al equipo la próxima temporada. El interés por el ex técnico del Niza no sorprende, dada su rápida ascensión en el panorama europeo. El técnico italiano se ganó fama al convertir al Niza en un equipo defensivo destacado en la Ligue 1 y, después, al devolver al Ajax a la lucha por el título con un juego bien estructurado.
- AFP
Farioli se compromete con el proyecto del Oporto
Farioli se ha desvinculado del banquillo del Chelsea y ha reiterado que su futuro inmediato está en Portugal. Desde que llegó al Oporto en julio, su reputación ha crecido: tiene un 74 % de victorias. Tras ganar 2-1 al Estrela da Amadora el domingo, afirmó: «Soy el entrenador del Oporto y estoy muy contento de estar aquí».
Preguntado si se quedaría pese a una oferta millonaria del Chelsea, respondió sin titubear: «Sí, por supuesto».
Su perfil táctico despierta el interés del Chelsea
El interés del Chelsea llega cuando el Oporto lidera la Primeira Liga con siete puntos sobre el Benfica, a solo tres jornadas del título. Farioli podría ser clave para resolver los problemas defensivos del club londinense. Su capacidad para organizar la defensa podría resolver los persistentes problemas defensivos del Chelsea. Aunque también se han mencionado a Cesc Fábregas, Xabi Alonso y Andoni Iraola, la disciplina táctica y la experiencia europea de Farioli lo mantienen, según informes, como la principal opción del club londinense.
- Getty Images Sport
Los buenos resultados provisionales dan un respiro al Chelsea
Mientras se busca un sucesor a largo plazo para Rosenior, el entrenador interino Calum McFarlane ha estabilizado al equipo. El domingo, un gol de Enzo Fernández dio al Chelsea la victoria 1-0 sobre el Leeds United en Wembley y el pase a la final de la FA Cup. Pese a este éxito, la presión sobre los propietarios para encontrar un técnico permanente con una visión de futuro no cesa.