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Folarin Balogun, exdelantero del Arsenal y actual integrante de la selección estadounidense, podría regresar a la Premier League tras su gran racha con el Mónaco
Un avance muy esperado
El delantero estadounidense por fin ha encontrado su ritmo en el Stade Louis II tras un comienzo turbulento en el Principado. Tras una prolífica cesión en el Reims, Balogun tuvo dificultades al principio para repetir ese éxito, ya que se vio relegado a un segundo plano por el ex capitán Wissam Ben Yedder y, más tarde, tuvo que lidiar con lesiones inoportunas. Sin embargo, el jugador de 24 años ha dado un giro esta temporada, convirtiéndose en una pieza clave del equipo de Sébastien Pocognoli. Ha llamado la atención de ojeadores de toda Europa, y según informaciones de L’Equipe, los clubes ingleses se están preparando para poner a prueba la determinación del Mónaco este verano.
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Demostrar que los escépticos se equivocan
La trayectoria de Balogun en el Mónaco ha requerido una enorme paciencia, sobre todo tras una primera temporada en la que le costó mucho conseguir minutos de juego. Se suponía que la marcha de Ben Yedder le abriría las puertas, pero una combinación de problemas físicos y la irrupción de Mika Biereth obligaron al internacional de la selección estadounidense a esperar su oportunidad. Balogun finalmente se ha afianzado como titular indiscutible. Ha acallado a los críticos con 15 goles y cinco asistencias en 36 partidos en todas las competiciones.
Peculiaridades financieras y obstáculos fiscales
La situación financiera de Balogun es especialmente compleja en comparación con la de sus compañeros de equipo. Aunque percibe un salario bruto mensual de 230 000 €, su condición de ciudadano estadounidense le impide disfrutar de las ventajas fiscales que suelen concederse a los residentes extranjeros en Mónaco. En su lugar, el delantero debe pagar aproximadamente el 30 % de sus ingresos al Gobierno de Estados Unidos. A pesar de ello, Balogun se ha mantenido centrado en el fútbol. Tras una lesión en el hombro que le limitó a solo cuatro goles la temporada pasada, optó por quedarse y luchar por su puesto en lugar de buscar una salida, una decisión que ahora está dando grandes frutos.
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¿Y ahora qué?
La próxima ventana de fichajes de verano parece que será un momento decisivo para la directiva del Mónaco. Aunque Balogun tiene contrato hasta junio de 2028, su vuelta a su mejor forma hace que un traspaso a la Premier League sea una posibilidad muy real. Pero antes de decidir su futuro, Balogun seguirá centrado en terminar la temporada con el Mónaco, que actualmente ocupa el sexto puesto de la Ligue 1, a tres puntos de los tres primeros. Su próximo partido será contra el Marsella el domingo.