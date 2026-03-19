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grafica cm goretzka bayern sfondo milan 2025 2026Getty Images

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Fofana no quiere jugar como mediocampista central: el Milan se fija en Goretzka. Gazzetta: todos los detalles del posible fichaje

El fichaje del centrocampista completaría un trío con un palmarés impresionante, junto a Modric y Rabiot

Las declaraciones de Youssouf Fofana han causado revuelo: en declaraciones a L'Equipe, afirmó que se había esforzado por el Milan en una posición que no considera la suya, la de centrocampista por la derecha, pero que al hacerlo corre el riesgo de perderse el Mundial. Estas declaraciones han puesto el mercado en el punto de mira, y hoy La Gazzetta dello Sport propone un nombre de peso: el de Leon Goretzka, del Bayern de Múnich.

«El alemán termina contrato en junio y el club ya ha anunciado su marcha al final de la temporada. Por lo tanto, es libre de negociar con otros clubes. El Milan está interesado, pero no se trata de una operación sencilla. Goretzka, de hecho, gana actualmente 7 millones de euros netos y, obviamente, también está en el punto de mira de otros equipos, entre ellos la Juventus. Por su parte, el Diavolo tiene en mente ofrecerle un contrato de tres años por 5 millones más bonificaciones, en línea con los demás jugadores mejor pagados de la plantilla», se lee.

  • UN TRÍO DE PRIMERA

    71 partidos en la Champions entre el Schalke 04 y el Bayern: Goretzka sería un fichaje de calidad de cara al regreso a la élite europea. Físico y experiencia, igual que Rabiot: Modric contaría así con dos jugadores excepcionales a su lado.

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  • ¿Quién se queda y quién se va?

    De los que ya forman parte de la plantilla, Ricci y Jashari deberían quedarse, mientras que Fofana y Loftus-Cheek podrían estar a punto de decir adiós. También porque siguen las negociaciones por André, del Corinthians, una operación que parecía estar a punto de cerrarse por 15 millones más dos de prima, antes de que el club paulista diera marcha atrás.

  • ALTERNATIVA KONE'

    Entre los nombres alternativos destaca Ismael Koné, del Sassuolo, autor hasta ahora de una temporada muy convincente (5 goles en 26 partidos) en su primer año en Italia. El centrocampista canadiense de origen marfileño gusta a todos los grandes de la Serie A y también puede ser un fichaje con proyección de futuro.

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