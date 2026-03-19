Fofana no quiere jugar como mediocampista central: el Milan se fija en Goretzka. Gazzetta: todos los detalles del posible fichaje

Las declaraciones de Youssouf Fofana han causado revuelo: en declaraciones a L'Equipe, afirmó que se había esforzado por el Milan en una posición que no considera la suya, la de centrocampista por la derecha, pero que al hacerlo corre el riesgo de perderse el Mundial. Estas declaraciones han puesto el mercado en el punto de mira, y hoy La Gazzetta dello Sport propone un nombre de peso: el de Leon Goretzka, del Bayern de Múnich.

«El alemán termina contrato en junio y el club ya ha anunciado su marcha al final de la temporada. Por lo tanto, es libre de negociar con otros clubes. El Milan está interesado, pero no se trata de una operación sencilla. Goretzka, de hecho, gana actualmente 7 millones de euros netos y, obviamente, también está en el punto de mira de otros equipos, entre ellos la Juventus. Por su parte, el Diavolo tiene en mente ofrecerle un contrato de tres años por 5 millones más bonificaciones, en línea con los demás jugadores mejor pagados de la plantilla», se lee.