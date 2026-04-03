Hans Flick, entrenador del Barcelona, confirmó la dificultad del partido del equipo contra el Atlético de Madrid en la Liga española, y subrayó su rechazo a los cánticos racistas que se escucharon durante el amistoso entre España y Egipto en el pasado parón internacional.

Hans Flick habló ante los medios en una rueda de prensa este viernes, antes del importante duelo frente al Atlético de Madrid en el estadio “Metropolitano” mañana sábado, donde el conjunto catalán busca mantener la diferencia de cuatro puntos con el Real Madrid, su perseguidor más cercano, o incluso ampliarla si el conjunto blanco tropieza contra el Real Mallorca.

El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid tres veces durante este mes de abril: la primera, mañana en LaLiga, antes de dos partidos en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Lea también:

Un abogado internacional a Kooora: El caso de Marruecos y Senegal es más complejo de lo que parece... y esta es mi previsión del fallo del “TAS”

Exclusivo para Kooora... ¿Será sancionada Senegal por celebrar la Copa de África antes de la decisión del “TAS”?

Tras su salida de Omán... Queiroz revela a Kooora la verdad sobre las ofertas de Arabia Saudí y Ghana