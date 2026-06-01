Aunque algunos informes aseguran que Liverpool podría vender a Wirtz por unos 116 millones de libras (156 millones de dólares), Romano afirma que el club confía en su ‘7’. «No, Florian Wirtz no se irá este verano. La relación entre Xabi Alonso y Florian Wirtz es excelente, pero eso es todo: no hay nada oficial ni conversaciones», afirmó Romano.

Además, el experto italiano apuntó que la actual estrategia de fichajes del Chelsea no encaja con ese tipo de operación: «El Chelsea no busca ese perfil de jugador. Wirtz sigue siendo clave para el Liverpool, que confía en que la próxima temporada sea la suya con la camiseta roja. No hay movimiento alguno en torno a él. Olvídalo», sentenció.