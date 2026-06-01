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¿Florian Wirtz volverá a trabajar con Xabi Alonso en el Chelsea? Circulan rumores de fichaje que sitúan al mediocampista, valorado en 116 millones de libras, fuera del Liverpool
Romano aclara los rumores sobre el interés del Chelsea por Wirtz
El experto en fichajes Fabrizio Romano ha aclarado que no hay negociación entre Bayer Leverkusen y Chelsea por Wirtz, pese a la buena relación entre el jugador y Xabi Alonso.
En su canal de YouTube, Romano aclaró que no hay negociación en curso entre ambos clubes de la Premier League para un traspaso este verano.
- AFP
La antigua estrella del Leverkusen no se irá este verano.
Aunque algunos informes aseguran que Liverpool podría vender a Wirtz por unos 116 millones de libras (156 millones de dólares), Romano afirma que el club confía en su ‘7’. «No, Florian Wirtz no se irá este verano. La relación entre Xabi Alonso y Florian Wirtz es excelente, pero eso es todo: no hay nada oficial ni conversaciones», afirmó Romano.
Además, el experto italiano apuntó que la actual estrategia de fichajes del Chelsea no encaja con ese tipo de operación: «El Chelsea no busca ese perfil de jugador. Wirtz sigue siendo clave para el Liverpool, que confía en que la próxima temporada sea la suya con la camiseta roja. No hay movimiento alguno en torno a él. Olvídalo», sentenció.
Una difícil primera temporada en Anfield
Wirtz llegó a Merseyside el año pasado como el segundo fichaje más caro de la historia del club, pero su primera temporada en Inglaterra fue una curva de aprendizaje. Marcó siete goles y dio diez asistencias en 49 partidos, aunque a veces le costó adaptarse a la exigencia física de la Premier League y recibió críticas tras algunos encuentros de gran repercusión, incluida una actuación discreta en Old Trafford. Pese a ello, la directiva de Anfield confía en que una pretemporada completa y un año de adaptación le devuelvan el nivel de clase mundial que mostró en Alemania.
- AFP
Una nueva era táctica con Iraola
Liverpool se prepara para la llegada del nuevo entrenador, Andoni Iraola, y surgen dudas sobre cómo encajará Wirtz en su sistema más directo e intenso. A diferencia del estilo de posesión de las anteriores direcciones técnicas, el método de Iraola en el Bournemouth se caracterizó por un ritmo frenético y el marcaje individual, lo que hace preguntarse si el alemán encaja en ese esquema.