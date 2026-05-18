Florentino Pérez rinde un homenaje especial a la «leyenda» Dani Carvajal tras confirmar el Real Madrid su salida este verano

El anuncio pone fin a una etapa histórica para el club, que ha acordado con el jugador su salida al terminar el contrato este verano. Desde su llegada a la cantera en 2002, el español ha disputado 13 temporadas en el primer equipo y se ha erigido como uno de los jugadores más laureados del fútbol. El club le agradece su labor y se prepara para una transición en el lateral derecho.

A sus 34 años, y tras una temporada marcada por las lesiones que le redujeron a 22 partidos, el defensa busca un último reto fuera de España antes de retirarse.











