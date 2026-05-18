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Florentino Pérez rinde un homenaje especial a la «leyenda» Dani Carvajal tras confirmar el Real Madrid su salida este verano
Una despedida legendaria para un icono del Madrid
El anuncio pone fin a una etapa histórica para el club, que ha acordado con el jugador su salida al terminar el contrato este verano. Desde su llegada a la cantera en 2002, el español ha disputado 13 temporadas en el primer equipo y se ha erigido como uno de los jugadores más laureados del fútbol. El club le agradece su labor y se prepara para una transición en el lateral derecho.
A sus 34 años, y tras una temporada marcada por las lesiones que le redujeron a 22 partidos, el defensa busca un último reto fuera de España antes de retirarse.
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Florentino Pérez rinde homenaje a un símbolo del club
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lideró el homenaje al capitán saliente y resaltó su importancia para la identidad del club. En la web oficial declaró: «Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y de su cantera. Su imagen junto a Alfredo Di Stéfano colocando la primera piedra de la Ciudad Real Madrid permanecerá para siempre en los corazones de todos los madridistas y en la historia de nuestro club».
Pérez destacó su liderazgo en varias etapas doradas y añadió: «Carvajal siempre ha ejemplificado los valores del Real Madrid. Este es y siempre será su hogar». Sus palabras reflejan el prestigio de un jugador que ha pasado 23 años en el club, diez de ellos en la cantera.
Un palmarés y una tradición europeos sin igual
Carvajal deja el Real Madrid con 27 títulos, incluidos seis Copas de Europa, logro que solo comparten cuatro jugadores más. En 2024 fue nombrado Mejor Jugador de la final de la Liga de Campeones tras marcar el gol decisivo.
Además, posee seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. En lo individual, su regularidad le valió un puesto en el FIFPro World XI de 2024, prueba de que, ya veterano, seguía entre la élite de su posición.
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Planificación para la era posterior a Carvajal
La marcha de un capitán es siempre trascendental, pero el Madrid ya está preparado para el futuro tras fichar a Trent Alexander-Arnold. Cederle el lateral derecho al inglés decidió a Carvajal a buscar un nuevo reto en vez de quedarse como suplente en el Bernabéu.
La afición podrá despedirlo este sábado en el último partido liguero. Tras 450 partidos y 14 goles con el primer equipo, el canterano que llegó a lo más alto del fútbol mundial recibirá una ovación de héroe antes de iniciar su nuevo capítulo.