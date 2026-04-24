Florentino Pérez está dispuesto a tomar una decisión impopular sobre Álvaro Arbeloa, pese a los rumores que vinculan al Real Madrid con José Mourinho, Jürgen Klopp y Didier Deschamps

Arbeloa ha restado importancia a las disputas internas y tiene contrato hasta 2027, pero la insistencia del presidente en buscar un sucesor de renombre ha abierto una brecha en la directiva. Varios directivos consideran que el técnico, de 43 años, merece una pretemporada completa para aplicar su proyecto y reconstruir la plantilla.

Al comentar la tensión actual y la postura aislada del presidente, el periodista Jorge C. Picon escribió en X: «Hay algunos miembros de la junta directiva o personas cercanas a ella que desearían que Arbeloa se quedara en el cargo. El problema para el entrenador es que, en este momento, Florentino Pérez es quien entiende con mayor claridad que es necesario un cambio en el cargo».