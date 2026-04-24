AFP
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Florentino Pérez está dispuesto a tomar una decisión impopular sobre Álvaro Arbeloa, pese a los rumores que vinculan al Real Madrid con José Mourinho, Jürgen Klopp y Didier Deschamps
La directiva del Bernabéu se enfrenta a una división interna
Según se informa, Pérez quiere cambiar de director tras una temporada sin títulos, en la que el Madrid quedó a nueve puntos del Barcelona en La Liga. Arbeloa, que sustituyó a Xabi Alonso en enero de 2026, no ha mostrado regularidad pese a su buena relación con los jugadores. El presidente insiste en nombrar a alguien con más experiencia, pues considera insuficiente el actual porcentaje de victorias para los estándares del club.
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El presidente se mantiene firme en su decisión de destituir
Arbeloa ha restado importancia a las disputas internas y tiene contrato hasta 2027, pero la insistencia del presidente en buscar un sucesor de renombre ha abierto una brecha en la directiva. Varios directivos consideran que el técnico, de 43 años, merece una pretemporada completa para aplicar su proyecto y reconstruir la plantilla.
Al comentar la tensión actual y la postura aislada del presidente, el periodista Jorge C. Picon escribió en X: «Hay algunos miembros de la junta directiva o personas cercanas a ella que desearían que Arbeloa se quedara en el cargo. El problema para el entrenador es que, en este momento, Florentino Pérez es quien entiende con mayor claridad que es necesario un cambio en el cargo».
Una temporada sin títulos sella su destino
Los números de Arbeloa, con 14 victorias y 7 derrotas en 22 partidos, han puesto en riesgo su puesto. La temporada del Madrid se hundió tras perder la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, la sorpresiva eliminación en Copa del Rey a manos del Albacete y la eliminación en cuartos de la Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich. Por ello, Pérez ya busca alternativas de primer nivel como José Mourinho, Jürgen Klopp, Deschamps, Mauricio Pochettino y Lionel Scaloni.
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El plazo para la búsqueda de directivos vence en junio
En junio se conocerá el futuro de Arbeloa, tras analizar la disponibilidad de los objetivos prioritarios y la opinión de la junta. El Madrid, ya sin opciones de alcanzar al Barcelona, se centrará en la estabilidad interna antes de la probable reestructuración veraniega. La próxima ventana de fichajes será clave: cualquier incorporación necesitará fuerte respaldo para recortar distancias con los catalanes.